2. Fußball-Bundesliga Offiziell: Hertha-Juwel Ibrahim Maza wechselt zu Bayer Leverkusen Stand: 01.05.2025

Nun offiziell: Bayer Leverkusen hat das Rennen um Herthas Top-Talent Ibrahim Maza für sich entschieden. Sportlich ist es ein großer Verlust für den Zweitligisten. Dem gebürtigen Berliner winkt ab kommender Saison die Königsklasse.

Offensivtalent Ibrahim Maza von Fußball-Zweitligist Hertha BSC wechselt zu Bayer Leverkusen. Wie die Berliner am Donnerstagmorgen bestätigten, unterschrieb der 19-Jährige den Vertrag bei den Rheinländern. Bereits vergangene Woche berichteten mehrere Medien von einer Einigung.



In Leverkusen, wo er in der kommenden Saison Champions League spielen wird, könnte Maza langfristig zum Nachfolger von Nationalspieler Florian Wirtz werden, der immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird.

Hertha auf Transfererlöse angewiesen

Mazas Vertrag bei Hertha war ursprünglich bis 2027 angesetzt. Da der finanziell angeschlagene Hauptstadtklub auf hohe Transfereinnahmen angewiesen ist, galt ein vorzeitiger Abgang der Nachwuchshoffnung schon länger als sicher. Berichten zufolge winkt der Hertha eine Ablöse von etwas mehr als zehn Millionen Euro, die zum Großteil aber nicht in neue Spieler gesteckt werden kann.



Sportlich ist sein Abschied als großer Verlust für den Zweitligisten. Maza gilt als größtes Talent aus der Hertha-Akademie der letzten Jahre. Der algerische Nationalspieler hat sich vor allem in der laufenden Saison in den Fokus zahlreicher Topklubs gespielt. In bislang 30 Zweitliga-Partien kommt der Offensivspieler auf fünf Tore und fünf Vorlagen.

Dankbarkeit und Verständnis begleiten den Wechsel

"Ibo ist ein Berliner Junge, Herthaner und ein Musterbeispiel für die gute Ausbildung in unserer Akademie und den Übergang in den Profifußball. Er ist er ein außergewöhnlicher Spieler, für den sich nun die Möglichkeit ergeben hat, sich in der Bundesligaspitze und auf internationalem Parkett zu beweisen", kommentierte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber den Transfer am Donnerstag.





Maza selbst zeigte in Herthas Mitteilung allen voran Wertschätzung für seine Zeit im Verein und auch die Art und Weise seines Abschieds: "Als Berliner war es für mich das Größte, bei Hertha BSC zum Profi zu werden und im Olympiastadion die Fahne auf der Brust tragen zu dürfen. Jetzt bin ich dankbar, dass mir der Club die Chance ermöglicht, in Leverkusen auf dem höchsten Level den nächsten Schritt zu machen."

