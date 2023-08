Fußball-Bundesliga Union Berlin verpflichtet Nationalspieler Robin Gosens von Inter Mailand Stand: 15.08.2023 22:17 Uhr

Nationalspieler Robin Gosens wechselt aus der italienischen Serie A in die Bundesliga und schließt sich Union Berlin an. Für die Köpenicker ist es der Rekordtransfer und bislang wohl größte Transfercoup, für Gosens die erste Bundesligastation.

Robin Gosens wechselt von Inter Mailand nach Berlin zum 1. FC Union. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag bestätigte, spielt der 29 Jahre alte Nationalspieler ab sofort für das Team von Trainer Urs Fischer und wird die Trikotnummer Sechs tragen. Am Dienstag absolvierte der Verteidiger den Medizincheck und unterschrieb laut "Bild" einen Vertrag bis "mindestens 2027".



Medienberichten zufolge beläuft sich die Ablösesumme auf 15 Millionen Euro. Damit ist Gosens Unions Rekordtransfer. Bislang gaben die Eisernen für Josip Juranovic und Taiwo Awoniyi mit jeweils rund 8,5 Millionen Euro am meisten Geld aus.

Gosens soll "tragende Rolle" einnehmen

"Mit Robin konnten wir einen Spieler verpflichten, der für Einsatzwillen, Mentalität und Mannschaftsgeist steht. Diese Eigenschaften haben wir gesucht und glauben, mit der Verpflichtung von Robin eine wichtige Verstärkung für unser Spiel gewonnen zu haben. Auf und neben dem Platz soll er nun eine tragende Rolle für uns einnehmen", sagte Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball, zum Transfer.



Für Gosens ist der Champions-League-Teilnehmer die erste Bundesliga-Station. Der gebürtige Rheinländer war 2017 von Heracles Almelo in den Niederlanden zu Atalanta Bergamo gewechselt. In der Serie A folgte ein Leistungsschub, der ihn in die Nationalmannschaft und auch - für rund 27 Millionen Euro - zu Inter Mailand brachte. Dort war er allerdings zuletzt nur Ergänzungsspieler, im verlorenen Finale der Champions League gegen Manchester City (0:1) wurde Gosens erst in der Schlussphase eingewechselt. Dennoch bringt Gosens die Erfahrung von 28 Champions League-Spielen mit nach Berlin.

Hoffnung auf EM-Teilnahme

Bei Union kann der 16-fache Nationalspieler auf mehr Spielzeit hoffen und sich dadurch womöglich für einen Platz im Kader von Bundestrainer Hansi Flick für die Heim-Europameisterschaft 2024 empfehlen.



"Ich habe immer gesagt, dass es mein Traum ist, einmal in Deutschland und der Bundesliga zu spielen. Die letzten Jahre von Union waren beeindruckend, das hat man auch im Ausland mitbekommen. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen des Vereins habe ich sehr viel Wertschätzung und Vertrauen gespürt, daher ist mir die Entscheidung nicht schwergefallen. Jetzt freue ich mich auf die neue Herausforderung und auf eine außergewöhnliche und spannende Saison", erklärte der 29-Jährige in der Vereinsmitteilung.

