Fußball Rückkehr zu Jugendverein: Hertha-Angreifer Niederlechner unterschreibt bei 1860 München Stand: 12.05.2025 10:51 Uhr

Florian Niederlechner verlässt Hertha BSC im Sommer und schließt sich Fußball-Drittligist 1860 München an. Das teilten der Berliner Zweitligist am Montag mit. Der Vertrag des 34 Jahre alten Angreifers beim Zweitglisten läuft zum Ende der aktuellen Saison aus.



Seit Anfang Januar 2023 spielte Niederlechner beim Verein aus der Hauptstadt, in der laufenden Saison kommt er bisher auf sechs Treffer. Bei 1860 München war Niederlechner bereits als Jugendlicher bis 2006 aktiv gewesen.

Herthas Nordic-Bond-Anleihe: "Es wird vermutlich eine Zitterpartie" Hertha BSC muss im November eine Anleihe in Höhe von 40 Millionen Euro zurückzahlen. Der Klub hofft, diese verlängern zu können - zu besseren Bedingungen. Ein erster Versuch scheiterte. Sportökonom Christoph Breuer sagt, wie es weitergeht. Hertha BSC muss im November eine Anleihe in Höhe von 40 Millionen Euro zurückzahlen. Der Klub hofft, diese verlängern zu können - zu besseren Bedingungen. Ein erster Versuch scheiterte. Sportökonom Christoph Breuer sagt, wie es weitergeht. mehr

Offensiv-Gespann mit Kevin Volland

"Flo ist in einer schwierigen Phase zu uns gekommen und hat nach dem Abstieg eine wichtige Rolle dabei gespielt, dass unsere neuformierte Mannschaft zusammengewachsen ist, und ist dabei mit vorangegangen", kommentierte Sportdirektor Benjamin Weber auf der Vereins-Homepage. Als neue Personalie im Sturm hatte Hertha schon vorige Woche den Zugang des Dänen Sebastian Grönning bekannt gegeben.



Niederlechner selbst ließ mitteilen, er freue sich darauf, "mit meiner Familie in die Heimat zurückzukehren und noch einmal das Löwen-Trikot überzustreifen – ein Kreis schließt sich.



Bei 1860 München wird Niederlechner in der nächsten Saison Teil eines prominenten Drittliga-Angriffs sein: Vor dem Herthaner hatten die Löwen für die kommende Spielzeit bereits Kevin Volland vom 1. FC Union verpflichtet. Dieser hatte in der Jugend ebenfalls für die Münchner gespielt.

Sendung: rbb24 Inforadio, 12.05.2025, 10:15 Uhr