3. Liga 3. Liga: Frankfurter Handballerinnen verlieren erstes Aufstiegsspiel gegen Freiburg Stand: 12.05.2025 13:54 Uhr

Der Frankfurter Handballclub (FHC) ist am Sonntag mit einer Niederlage in die Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga gestartet. In der heimischen Brandenburghalle unterlagen die Frankfurterinnen der HSG Freiburg mit 16:22 – so wenige Tore hatten sie in der laufenden Saison bislang noch in keinem Spiel erzielt. Beste Werferin im Frakfurter Team war Rückraumschützin Eike Hannemann mit fünf Treffern. Hanna Helbig war ebenso oft vom Siebenmeterpunkt erfolgreich.



Von Beginn an dominierten die Spielerinnen aus dem Breisgau das Spiel. "Uns sind einfach in der zweiten Halbzeit zu viele technische Fehler passiert, Pass- und Fangfehler. Das hat uns am Ende vorne das Genick gebrochen", sagte Torhüterin Mandy Schneider am Sonntag dem rbb.



FHC-Trainer Arnes Cebic haderte mit dem Ergebnis. Vor allem in der Offensive seien seine Spielerinnen blass geblieben. "Der letzte Biss hat gefehlt, dass man das Tor macht. Aber wir haben gezeigt, dass wir nicht umsonst hier sind und mitspielen können", sagte Cebic.

Basketballer von Alba Berlin müssen nach Sieg von Heidelberg in die Play-Ins mehr

Nächstes Aufstiegsspiel gegen Rostock am Samstag

Der Aufstieg ist aber noch möglich. Drei der vier Teams in der Aufstiegsrunde qualifizieren sich für die 2. Liga. Für die Frankfurterinnen stehen noch fünf Partien aus. Das nächste Aufstriegsspiel findet am 17. Mai auswärts beim Rostocker HC statt. Die Hanseatinnen verloren ihr Auftaktmatch ebenfalls und unterlagen bei der SG 09 Kirchhof 24:27.

Sendung: Antenne Brandenburg, 12.05.2025, 14:30 Uhr