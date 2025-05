A24 in der Prignitz Offenbar verwechselt: 100 Fußball-Fans greifen auf Prignitzer Rastplatz Rugby-Fans an Stand: 12.05.2025 14:50 Uhr

Attacke auf einem Rastplatz am Wochenende: Rund 100 betrunkene Fußball-Fans greifen eine Rugby-Fangruppe an. Zehn Rugby-Fans werden verletzt. Womöglich wird ihnen die Trikotfarbe ihrer Lieblingsmannschaft zum Verhängnis.

Rund 100 Fußball-Fans haben am Wochenende auf der A24 eine Gruppe von Rugby-Fans angegriffen - zehn Rugby-Fans wurden dabei verletzt. Zu der Attacke kam es bereits am Samstagabend auf dem Rastplatz Prignitz-West, wie die Polizei am Montag mitteilte.



"Zeugen hatten die Polizei gerufen, nachdem rund 100 offenbar alkoholisierte Fußball-Fans aus zwei Reisebussen eine Personengruppe angegriffen hatten", sagte Polizeisprecher Joachim Lemmel dem rbb. Die Opfer hatten demnach blaue Rugby-Trikots an. "Möglicherweise hatten sie diese für eine konkurrierende Fangruppe gehalten", so der Sprecher weiter.

Angreifer wohl Lager von Energie Cottbus zuzuordnen

Anschließend setzten die Fußball-Fans ihre Fahrt fort, konnten im Zuge der Fahndung aber gestoppt und kontrolliert werden. "Von den Personen wurden die Identitäten festgestellt und die Fanbusse anschließend polizeilich begleitet", so der Polizeisprecher.



Die Polizei äußerte sich nicht zur genauen Herkunft der Fanbusse. Medienberichten zufolge soll es sich bei den Angreifern um Anhänger vom FC Energie Cottbus handeln. Am Nachmittag des gleichen Tages hatte der Fußball-Drittligist ein Auswärtsspiel bei Hansa Rostock bestritten. Der entsprechende Rasthof liegt auf der Autobahnstrecke zwischen Rostock und Cottbus.



Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Landfriedensbruchs.

