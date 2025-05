Tabelle, Termine, Gegner Energie Cottbus: Was für das Saisonfinale um Zweitliga-Aufstieg wichtig wird Stand: 12.05.2025 13:43 Uhr

Die Spielzeit von Energie Cottbus steuert auf ein dramatisches Finale zu. Die Lausitzer peilen die Aufstiegsrelegation an - doch die ist selbst bei einem Sieg am letzten Spieltag nicht garantiert. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie ist die Ausgangslage?

Am Samstag (13:30 Uhr) empfängt der FC Energie Cottbus den FC Ingolstadt. Die Lausitzer haben mit dem Sieg in Rostock Platz drei zurückerobert, der zur Teilnahme an der Relegation berechtigt. Sie gehen also von der Pole Position in den letzten Spieltag.



An dem müssen sie ihr Heimspiel möglichst gewinnen, um im Fernduell mit dem punktgleichen viertplatzierten Verfolger 1. FC Saarbrücken weiter alle Trümpfe in der Hand zu halten. Die Saarländer spielen zu Hause gegen Borussia Dortmund II, ebenfalls am Samstagnachmittag. Hansa Rostock, das noch in Lauerstellung ist, gastiert parallel bei Hannover 96 II.

Wie ist die Tabellensituation?

1. Arminia Bielefeld 63:36 +27 69 2. Dynamo Dresden 68:40 +28 67 3. FC Energie Cottbus 63:50 +13 62 4. 1. FC Saarbrücken 57:46 +11 62 5. FC Hansa Rostock 53:44 +9 60

Was, wenn Cottbus gewinnt?

Holen die Cottbuser drei Punkte, erreichen sie die Relegation - sofern Saarbrücken seinerseits nicht durch einem Kantersieg die Tordifferenz aufholt. Je nach Höhe des FCE-Sieges müssten die Saarbrücker dafür mit mindestens mit vier Toren Vorsprung gewinnen - eher unwahrscheinlich. Zumal es für die Zweitvertretung des BVB auch noch um alles geht. Sie brauchen selbst einen Sieg, um die Chance auf den Klassenverbleib zu erhalten.

Was, wenn Cottbus unentschieden spielt?

Trennt sich Cottbus am letzten Spieltag unentschieden von Ingolstadt, wäre immer noch der Relegationsplatz möglich, sofern Saarbrücken ebenfalls maximal einen Punkt holt und der lauernde FC Hansa Rostock keinen deutlichen Sieg einfährt.

Was, wenn Cottbus verliert?

Energie Cottbus könnte selbst noch mit einer Niederlage in die Relegation rutschen, sofern Saarbrücken ebenfalls verliert und dabei die schlechtere Tordifferenz behält. Hansa Rostock dürfte in diesem Szenario nicht gewinnen.

Was passiert bei Punktgleichheit?

Das bessere Torverhältnis entscheidet. Und da haben die Cottbuser aktuell einen Vorteil von plus zwei Toren gegenüber den Saarbrückern. Sollte am Ende auch die Tordifferenz keine Entscheidung bringen, ist die Anzahl insgesamt erzielter Tore ausschlaggebend.



Bringt auch dies keinen Entscheid, zählt der direkte Vergleich, den Energie Cottbus sowohl gegen Saarbrücken (4:1, 1:2) als auch gegen Rostock (3:1, 3:1) für sich entscheiden würde.

Wie ist der Cottbuser Gegner drauf?

Die Voraussetzungen vor der Partie gegen den FC Ingolstadt sind günstig für Energie Cottbus, denn die Schanzer befinden sich einer Krise. Die vergangenen vier Liga-Partien gingen für das Team von Sabrina Wittmann allesamt verloren. Seit sieben Spielen wartet die Mannschaft aus Oberbayern auf einen Sieg. Das Hinspiel zwischen Energie Cottbus und dem FCI endete 1:1.

Welcher Gegner winkt in einer möglichen Relegation?

Gelingt es Cottbus, den Relegationsplatz abzusichern, wird es für das Team am Sonntag um 15:30 Uhr spannend. Denn dann wird der Gegner für die Aufstiegsspiele ermittelt, wenn der letzte Spieltag der 2. Liga stattfindet. In Frage kommen Eintracht Braunschweig (16. Platz), Preußen Münster (15.) und Greuther Fürth (14.). Der FC Schalke 04 (13.) kann aufgrund des bedeutend besseren Torverhältnisses nur noch in der Theorie auf den Relegationsplatz abstürzen.

Wann startet die Relegation?

Hinspiel: Freitag, 23. Mai 2025



Rückspiel: Dienstag, 27. Mai 2025



Das Heimrecht im Rückspiel besitzt der Klub, der weniger spielfreie Tage vor dem Hinspiel hat. Somit würde Cottbus das Hinspiel definitiv im heimischen Leag-Energie-Stadion bestreiten und das Rückspiel in der Ferne austragen müssen.





Sind Tickets erhältlich?

Für das Spiel gegen Ingolstadt am Wochenende sind die Tickets für den Heimbereich der Cottbuser bereits ausverkauft. Sollten sich die Lausitzer dann den Relegationsplatz sichern, startet der entsprechende Kartenverkauf für die Aufstiegsspiele am Montag.

