Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Spätes Gegentor besiegelt Zehlendorfer Niederlage gegen Eilenburg

In der Regionalliga Nordost hat Aufsteiger Hertha Zehlendorf am Samstag eine Heimniederlage kassiert. Die Berliner mussten sich dem Tabellenvorletzten FC Eilenburg mit 1:2 (1:1) geschlagen geben und warten damit nun schon seit sieben Partien auf einen Sieg.

Entscheidungstreffer in der 85. Minute

Vor 374 Zuschauern im Stadion Lichterfelde zeigten beide Teams einen leidenschaftlichen Auftritt mit viel Körpereinsatz und Fouls, bei dem die Gäste in der 29. Minute dank einer starken Einzelaktion von Jonas Marx in Führung gingen. Nur wenige Augenblicke später gelang den Zehlendorfern jedoch der Ausgleich durch Serhat Polat, der bereits sein achtes Saisontor erzielte (31.).



Nach der Pause blieb es lange bei dem Unentschieden, doch in der Schlussphase machten die Sachsen noch einmal Druck und drängten auf den ersten Auswärtssieg. Die Bemühungen sollten sich lohnen: Bei einer Ecke rutschte der Ball zu Benjamin Luis am zweiten Pfosten durch, der annahm und zum 2:1-Siegtreffer der Eilenburger verwandelte (85.).

