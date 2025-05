Wechsel zu Hansa Rostock Wechsel zu Hansa Rostock: Energie Cottbus suspendiert Maximilian Krauß bis Saisonende Stand: 08.05.2025 10:24 Uhr

Fußball-Drittligist Energie Cottbus hat Stürmer Maximilian Krauß bis zum Saisonende suspendiert. Das bestätigte Trainer Claus-Dieter Wollitz am Donnerstag-Vormittag auf einer Pressekonferenz.



Krauß habe am Montag einen Vertrag bei Liga-Konkurrent Hansa Rostock unterschrieben - Tage vor dem direkten Duell gegen Rostock am Samstag. "Ich finde den Zeitpunkt respektlos gegenüber dem Arbeitgeber Energie Cottbus. Ich finde das respektlos gegenüber den Mitspielern", erklärte Wollitz mit Blick auf das wichtige Spiel im Kampf um den Aufstieg in die 2. Liga.

"Die Energie-Doku soll auch den Mehrwert für die Menschen in der Lausitz beschreiben" Vor zehn Jahren erschien die Dokumentation "Vehement Cottbus", ein Film über den FC Energie. Nun hat Filmemacher Stefan Göbel nachgelegt - und dabei wieder fast alles allein gemacht. Am Mittwoch feiert "Vehement Cottbus 2 Premiere". Vor zehn Jahren erschien die Dokumentation "Vehement Cottbus", ein Film über den FC Energie. Nun hat Filmemacher Stefan Göbel nachgelegt - und dabei wieder fast alles allein gemacht. Am Mittwoch feiert "Vehement Cottbus 2 Premiere". mehr

Krauß lehnte Cottbus-Angebot ab

Energie Cottbus habe Krauß im Januar ein Vertragsangebot für eine Verlängerung gemacht. Das Gegenangebot des 28-Jährigen habe aber "in keinster Weise die Möglichkeiten von Energie Cottbus widergespiegelt." Gespräche mit anderen Vereinen seien absolut legitim, wiederholte Wollitz zwar mehrfach, aber die Art und Weise der Kommunikation von Krauß sei nicht in Ordnung gewesen.



Im Austausch mit Energie-Präsident Sebastian Lemke sei sich in den letzten Tage daher dazu entschieden worden, den Spieler für die letzten zwei Saisonspiele zu suspendieren.



Wollitz erkennt Leistungsabfall

"Er war für mich der beste Einwechselspieler der Liga", erklärte Wollitz. Bis zum 24. Spieltag habe Krauß "überdurchschnittliche" Leistungen gezeigt, doch ab diesem Zeitpunkt sei ein Leistungsabfall zu erkennen gewesen. Wollitz gehe davon aus, dass Krauß sich in dieser Zeit für den Wechsel zu Hansa Rostock entschieden habe.



Am Mittwoch hatte die Lausitzer Rundschau bereits über die Suspendierung berichtet. Auch diese Information müsse vom Spieler selbst an die Öffentlichkeit getragen worden sein, vermutete Wollitz.



Sendung: rbb24 Inforadio, 08.05.24, 11:15 Uhr