Nordic Bond über 40 Millionen Euro Nordic Bond über 40 Millionen Euro: Hertha scheitert im ersten Anlauf mit Anleihe-Verlängerung

Nordic Bond über 40 Millionen Euro: Hertha scheitert im ersten Anlauf mit Anleihe-Verlängerung Stand: 08.05.2025 13:34 Uhr

Fußball-Zweitligist Hertha BSC plant, die Bedingungen einer Nordic Bond Anleihe über 40 Millionen Euro zu ändern. Im ersten Versuch ist das nun gescheitert. Wie Hertha auf seiner Homepage mitteilte, hätten nicht genug Gläubiger am Verfahren teilgenommen.



Die Rückzahlung der Anleihe in Höhe von 40 Millionen Euro ist Anfang November fällig. Hertha hat nach eigenen Angaben ein Finanzierungskonzept mit mehreren Partnern erstellt, um das Geld aufzubringen. Parallel versucht der Klub aber, die Gläubiger von einer Änderung der Anleihebedingungen zu überzeugen.

Mehrere Anpassungen geplant

Neben der Verlängerung um drei Jahre bis 2028 will Hertha auch eine Absenkung der derzeit hohen Zinsen von 10,5 Prozent auf 6,5 Prozent erreichen. In einer Informationspräsentation für die Gläubiger heißt es, damit sollen die Bedingungen an die schlechteren finanziellen Möglichkeiten des Klubs in der 2. Bundesliga angepasst werden.



Zu den hohen Zinsen kam es, weil Hertha die Gläubiger vor zwei Jahren schon einmal um eine Verlängerung bitten musste. Damals wie heute war die Finanzierung der 40 Millionen Euro Schulden der entscheidende Baustein auf dem Weg zur Lizenz für die 2. Bundesliga.

Zweites schriftliches Verfahren mit anderen Bedingungen

Hertha selbst hat das notwendige Geld für die Rückzahlung derzeit nicht. Das geht aus der Halbjahresbilanz des Klubs Anfang des Jahres hervor. Die Deutsche Fußball Liga hat dem Klub im ersten Schritt noch keine Lizenz für die kommende Saison erteilt, Hertha müsse dafür zunächst eine Bedingung erfüllen, hieß es. Gemeint ist wohl die Finanzierung der Anleihe.



Noch kann Hertha auf die Verlängerung der Anleihe hoffen: Der Klub startete ein zweites schriftliches Verfahren. In diesem entfällt die Klausel, dass mindestens die Hälfte der Anleihengläubiger sich an der Abstimmung beteiligen müssen. Zustimmen müssen dem Vorschlag nach wie vor zwei Drittel derer, die am Verfahren teilnehmen. Das Ergebnis will Hertha am 3. Juni veröffentlichen. Kurz danach muss der Klub auch die Bedingungen im Lizenzierungsverfahren bei der DFL erfüllt haben.

Sendung: rbb24 Inforadio, 08.05.25, 11:15 Uhr