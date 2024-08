Paralympische Spiele in Paris Paralympische Spiele in Paris: Maike Hausberger holt Bronze im Bahnrad-Zeitfahren Stand: 31.08.2024 15:39 Uhr

Maike Hausberger hat bei den Paralympischen Spielen in Paris im Bahnrad-Zeitfahren über 500 Meter Bronze gewonnen. Die Cottbuser Bahnradsportlerin, die mit einer halbseitigen Lähmung der linken Körperhälfte zur Welt kam, landete am Samstag im Vélodrome in den Startklassen C1-3 in persönlicher Bestzeit von 38,358 Sekunden auf Rang drei.

Persönliche Bestzeit aufgestellt

Gold ging an die Australierin Amanda Reid. Den zweiten Platz sicherte sich Wangwei Qian aus China. Hausberger fehlten auf die Siegerin 1,682 Sekunden.



"Ich bin sehr, sehr stolz und froh, dass es jetzt eine Medaille geworden ist", sagte Hausberger am Samstag. "Ich bin den Lauf immer wieder durchgegangen, habe rausgehauen, was in mir ist - es hat gereicht." Für die 29 Jahre alte Hausberger war es bei ihrer dritten Paralympics-Teilnahme ihre erste Medaille - und die dritte für die deutsche Delegation bei den Spielen von Paris.



Zum Auftakt der Spiele in Paris hatte Hausberger in der Verfolgung über 3.000 Meter eine Medaille als Vierte noch knapp verpasst. 2012 und 2016 war sie noch in der Leichtathletik gestartet.

Sendung: rbb24 Inforadio, 31.08.24, 15:15 Uhr