Paralympische Spiele in Paris Paralympische Spiele: Cottbuserin Maike Hausberger holt Gold im Einzelzeitfahren

Paralympische Spiele: Cottbuserin Maike Hausberger holt Gold im Einzelzeitfahren Stand: 04.09.2024

Rad-Weltmeisterin Maike Hausberger hat die fünfte deutsche Goldmedaille bei den Paralympics in Paris gewonnen. Nach Zeitfahr-Bronze auf der Bahn war die Cottbuserin am Mittwochmorgen auf der Straße im 14,1 Kilometer langen Kampf gegen die Uhr der Startklasse C1 bis 3 in 21:30,45 Minuten nicht zu schlagen. Zuvor hatte Routinier Michael Teuber die Silbermedaille geholt.

Auf dem hügeligen Kurs nicht zu schlagen

Die mit einer spastischen Hemiparese antretende Hausberger war auf dem hügeligen Kurs mit zwei knackigen Anstiegen und insgesamt 140 Höhenmetern in Clichy-sous-Bois fast 16 Sekunden schneller als die zweitplatzierte Britin Frances Brown. Vor Hausberger hatten die Schwimmer Josia Topf und Tanja Scholz, die Sportschützin Natascha Hiltrop sowie Rollstuhlfechter Maurice Schmidt die Goldmedaille gewonnen.



Es ist Hausbergers erster Paralympics-Triumph bei der dritten Teilnahme. Der fünfmalige Paralympicssieger Teuber musste sich in 21:18,14 Minuten im Zeitfahren der Klasse C1 wie bei der WM im vergangenen Jahr in Glasgow nur Spanier Ricardo Ten Argiles (20:39,53) geschlagen geben. Im selben Rennen kam Pierre Senska in 21:58,34 Minuten wie in Tokio auf Rang vier, dem Berliner fehlten 40 Sekunden zu Bronze.



