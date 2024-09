Paralympics in Paris Paralympics: Schwimmer Josia Topf holt seine dritte Medaille Stand: 06.09.2024 20:08 Uhr

Der Schwimmer Josia Topf hat bei den Paralympischen Spielen in Paris als erster Deutscher seine dritte Medaille geholt. Der 21-Jährige, der für den Brandenburgischen Präventions- und Rehabilitationssportverein (BPRSV) antritt, kam über die 50 m Freistil in der Startklasse S3 auf Rang drei und komplettierte in 45,61 Sekunden nach Gold über die 150 m Lagen und Silber über 50 m Rücken seinen Medaillensatz.



Es war in der stimmungsvollen Arena La Defense bereits die achte Medaille für die deutschen Schwimmer, die Bilanz von Tokio und Rio ist längst übertroffen. Topf musste sich lediglich dem Türken Umut Unlu (44,83) und Denys Ostaptschenko aus der Ukraine (45,14) geschlagen geben.

Eisenhüttenstädterin Juliane Wolf gewinnt Tischtennis-Bronze mehr

Malte Braunschweig verpasst die Medaillen knapp

Am Morgen war er mit angezogener Handbremse auf der zweiten Streckenhälfte als Fünfter ins Finale geschwommen. Sein zuvor erfolgreichstes Jahr hatte der gebürtige Erlanger 2022 mit Silber und Bronze bei der Weltmeisterschaft, ehe er infolge von familiären Todesfällen und einer Krankheit bei der WM 2023 ausgebremst wurde.



Malte Braunschweig hingegen schwamm über seine Paradestrecke 100 m Schmetterling knapp an einer Medaille vorbei. Der Berliner lag in 1:01,29 Minuten als Sechster 21 Hundertstel hinter dem Bronzeplatz, bis zehn Meter vor dem Ende lag er noch auf Podestkurs. Nach dem Rennen flossen Tränen.

Sendung: rbb24, 06.09.2024, 22 Uhr