"Mehr Inklusion durch Sport!" Landesinklusionspreise im Sport gehen nach Schwanebeck, Cottbus und Rüdersdorf Stand: 06.11.2023 21:16 Uhr

Unter dem Motto "Mehr Inklusion durch Sport!" wurde am Montagnachmittag in Cottbus der Landesinklusionspreis im Sport verliehen.



Ausgezeichnet wurden erfolgreich in Brandenburg umgesetzte Ideen und Aktivitäten, die für mehr Inklusion durch Bewegung sorgen. Den Preis erhalten die Sportgemeinschaft Schwanebeck (1. Platz), der Förderverein der Bauhaus-Schule Cottbus (2. Platz) und der Rüdersdorfer Ruderverein (3. Platz).

"Es ist nicht nur unsere Aufgabe, jetzt den nächsten Schritt zu gehen" 100 Tage nach den World Games in Berlin freut sich Special-Olympics-Geschäftsführer Sven Albrecht über eine gestiegene Wahrnehmung für die Athletinnen und Athleten in der Gesellschaft. Der Weg zu mehr Inklusion im Sport sei jedoch noch lang.mehr

Siegerverein schickte Athleten zu den Special Olympics World Games

Der erstplatzierte Verein aus Schwanebeck wurde unter anderem für seine inklusive Sportgruppe geehrt, die Talente aller Altersklassen fördert. So konnten mehrere Vereinsmitglieder an den Special Olympics World Games teilnehmen.



Der Brandenburger Inklusionspreis soll Beispiele zeigen, wie sich Menschen mit und ohne Behinderungen kennenlernen und auf Augenhöhe begegnen können. Er wird seit 2014 ausgelobt und wurde jetzt zum fünften Mal vergeben. Aktuell bieten nur acht Prozent der Vereine in Deutschland inklusiven Sport an.

Sendung: Brandenburg aktuell, 06.11.2023, 19:30 Uhr