Jetzt im Liveticker Jetzt im Liveticker: Energie Cottbus bei Borussia Dortmund II unter Zugzwang

Nach zuletzt zwei Niederlagen ist Drittligist Energie Cottbus am Sonntag in Dortmund gefordert. Dort will das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz im unverhofften Rennen um die 2. Bundesliga zurück in die Erfolgsspur und die Aufstiegsränge.

Im Aufstiegsrennen der 3. Liga biegt Energie Cottbus langsam auf die Zielgerade ein. Sechs Spiele stehen für die Lausitzer bis zum Saisonende noch auf dem Programm, das erste davon am Sonntagnachmittag in Dortmund (16:30 Uhr). Dort steht die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz bei der Zweitvertretung des BVB zunehmend unter Zugzwang, wenn der unverhoffte Traum vom Aufstieg noch Realität werden soll.



Mit neuer Offensive zurück in die Aufstiegsränge

Nach zuletzt zwei Cottbuser Niederlagen gegen 1860 München und Rot-Weiss Essen wurden die Lausitzer am Freitagabend vom FC Saarbrücken zwischenzeitlich aus den Aufstiegs- und Relegationsrängen verdrängt. Dass die Cottbuser als Aufsteiger dort das absolute Gros der laufenden Saison verbringen würden, war zwar ohnehin nicht zu erwarten. Dennoch will der Traditionsklub die seltene Chance zum Durchmarsch in die 2. Liga, die sich ihm noch immer bietet, nun auch nutzen.



Dabei gilt es für die Mannschaft um Mittelfeldmann und Chef-Dirigent Tolcay Ciğerci allen voran die Offensive wiederzubeleben. Die war über weite Strecken der Saison ein Prunkstück der Cottbuser, schwächelte zuletzt allerdings merklich. Nur drei Tore erzielte Energie in den vergangenen vier Drittligaspielen.

