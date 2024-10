Seit 2022 in Berlin Janik Haberer verlängert Vertrag bei Union Berlin Stand: 24.10.2024 11:27 Uhr

Janik Haberer bleibt beim 1. FC Union Berlin. Der Mittelfeldspieler verlängerte seinen Vertrag vorzeitig, wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte. Details nannten die Köpenicker nicht. Medienberichten zufolge läuft Haberers neues Arbeitspapier bis Sommer 2027.



"Seine Vielseitigkeit macht ihn zu einem wertvollen Mitglied unserer Mannschaft", begründete Geschäftsführer Profifußball Horst Heldt die weitere Zusammenarbeit mit Haberer. "Mit seiner Erfahrung unterstützt er seine Teamkollegen und geht mit konstant guten Leistungen als Vorbild voran."

Haberer rettet Union

Haberer war im Sommer 2022 vom SC Freiburg in die Hauptstadt gewechselt und absolvierte seitdem 80 Pflichtspiele im Trikot der Köpenicker. Insgesamt traf der Routinier bisher siebenmal für die Berliner. Sein wichtigstes Tor erzielte Haberer am letzten Spieltag der vergangenen Saison gegen seinen Ex-Club. Mit seinem Siegtreffer zum 2:1 in der Nachspielzeit sicherte der gebürtige Allgäuer Union den direkten Klassenerhalt.



Obwohl sich Haberer in den vergangenen zwei Spielen mit der Jokerrolle zufriedengeben musste, hält Trainer Bo Svensson viel von dem 30-Jährigen. In allen sieben Saisonspielen kam der Mittelfeldmann zum Einsatz.

