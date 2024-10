Fußball Fußball: Union und Cottbus verlieren Testspiele Stand: 10.10.2024 17:52 Uhr

Der 1. FC Union Berlin und der FC Energie Cottbus haben am Donnerstag jeweils Testspiel-Niederlagen kassiert. Die Köpenicker unterlagen dem polnischen Erstligisten Pogon Stettin mit 1:3 (1:1), Energie verlor beim Zweitligisten 1. FC Magdeburg mit 1:4 (0:1).

Rückkehr von Kevin Volland

Auf dem Trainingsgelände am Stadion An der Alten Försterei nutzte Union-Trainer Bo Svensson die Partie für viel Rotation. Sommer-Neuzugang Ivan Prtajin und Robert Skov, der im September Unioner wurde, kamen zu ihren ersten Einsätzen. Tim Skarke hatte die Berliner in der 22. Minute in Führung gebracht. Kamil Grosicki (33.), Efthymios Koulouris (55.) und Antoni Klukowski (82.) drehten die Partie für die Gäste.

Wichtiger als das Ergebnis dürfte für Union aber die Rückkehr von Kevin Volland sein, der seit dem Sommer nach einer Knieoperation ausfiel. Der frühere Nationalspieler kam in der zweiten Halbzeit ins Spiel und könnte für Svensson eine weitere Option für die Offensive sein, die in dieser Saison immer wieder ins Stocken geriet.

Cottbus chancenlos

Für Energie Cottbus kam die Reise nach Magdeburg spontan. Ursprünglich war für den FCM ein Test bei Erstligist Wolfsburg vorgesehen, der von den Niedersachsen jedoch aufgrund fehlender Spieler abgesagt wurde. Das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz war daraufhin kurzfristig als Ersatzgegner eingesprungen.



Im Heinz-Krügel-Stadion war der Drittligist dem Gastgeber über die gesamte Spielzeit unterlegen. Lediglich eine schlecht verteidigte Standardsituation konnte Romario Hajrulla für den einzigen Cottbuser Treffer nutzen (73.). Für Magdeburg trafen Falko Michel (25.), Pierre Nadjombe (62.), Tatsuya Ito (77.) und Baris Atik (86.).

Sendung: rbb24, 10.10.2024, 21:45 Uhr