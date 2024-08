2. Fußball-Bundesliga Fußball: Toni Leistner bleibt Hertha-Kapitän Stand: 01.08.2024 14:41 Uhr

Toni Leistner bleibt in der kommenden Saison der 2. Fußball-Bundesliga Kapitän von Hertha BSC. "Er ist ein Vorbild", sagte Trainer Cristian Fiél am Donnerstag bei einer Pressekonferenz der Berliner über den 33 Jahre alte Verteidiger. Leistner sei ein "Ansprechpartner" für viele junge Spieler, merkte der neue Chefcoach an.



Leistner war vor einem Jahr vom belgischen Club VV St. Truiden nach Berlin gewechselt und gleich Spielführer geworden.

Hertha steigert nochmals Dauerkarten-Absatz mehr

Demme mit Kapitänsbinde?

Dass der Abwehrspieler die Hertha auch am Samstag (13 Uhr) beim Saisonauftakt gegen den SC Paderborn auf den Rasen im Olympiastadion führt, ist aber eher unwahrscheinlich. In der Innenverteidigung dürfte Fiél vermutlich auf Marc Oliver Kempf und Linus Gechter setzen.

Die Kapitänsbinde wird dann vermutlich Diego Demme tragen. Der Neuzugang ist im defensiven Mittelfeld gesetzt und wurde in den Mannschaftsrat gewählt. Dem Gremium gehören zudem noch der verletzte Fabian Reese, Florian Niederlechner, Ersatztorwart Marius Gersbeck als erfahrene Spieler an. Da Fiél auch zwei junge Akteure im Mannschaftsrat haben wollte, wurden Torwart Tjark Ernst und Gechter als Mitglieder gewählt.



Demme stand zuletzt bei der SSC Neapel unter Vertrag, konnte sich beim italienischen Spitzenclub nicht durchsetzen. Schon in der Vorsaison wollte die Hertha ihn verpflichten. "Es war wichtig, das Thema Erfahrung mit reinzubringen", sagte Sportdirektor Benjamin Weber über den nun geglückten Transfer des 32-Jährigen.

Sendung: rbb24 Inforadio, 01.08.2024, 15:15 Uhr