Fußball-Regionalliga Nordost Fußball-Regionalliga Nordost: Babelsberg 03 holt einen Punkt in Plauen

Fußball-Regionalliga Nordost: Babelsberg 03 holt einen Punkt in Plauen Stand: 02.04.2025 21:10 Uhr

Der Fußball-Regionalligist SV Babelsberg 03 hat einen Punkt beim VFC Plauen errungen, die Teams trennten sich am Mittwochabend mit einem 0:0-Unentschieden. Damit haben die Brandenburger sechs Punkte aus den ersten sechs Spielen unter Trainer Ronny Ermel, der Ende Februar das Amt antrat, geholt.

Nach 20 Minuten hatte sich noch keines der beiden Teams einen klaren Vorteil erspielt, zwingende Aktionen waren Mangelware. In der Schluss-Viertelstunde des ersten Durchgangs war jedoch Heimmannschaft Plauen am Drücker, sie nutzen ihre Chancen in der 31. und 34. Minute allerdings nicht. Babelsberg hingegen ließ in Person von Tim Maciejewski eine erste Torannhährung in der 39. Minute liegen.



In der zweiten Halbzeit waren die Babelsberger das bessere Team, wieder aber konnte Maciejewski seine Mannschaft nicht in Führung bringen. Er scheiterte in der 49. Minute am Querbalken. Die Angriffe "Nulldreier" nahmen zu, kamen aber nicht an Plauen-Torhüter Jakob Pieles vorbei. So endete die Begegnung torlos.



Nach 27 Spieltagen steht Babelsberg mit 31 Punkten auf Tabellenrang zwölf, sechs Zähler vor einem direkten Abstiegsplatz. Der gewonnene Punkt beim Tabellenschlusslich Plauen lässt sie keinen Platz vorrücken.

