Fußball-Europameisterschaft Polnischer Fan nach Tribünen-Sturz im Olympiastadion schwer verletzt Stand: 21.06.2024 21:54 Uhr

Im Zuge des EM-Spiels zwischen Polen und Österreich ist ein polnischer Fan verunglückt. Auch an der Fanmeile am Brandenburger Tor hatten die Einsatzkräfte mit den Anhängern zu tun. Und vor der Begegnung waren die Fanzonen zeitweise gesperrt.

Am Ende des Europameisterschaft-Spiels Polen gegen Österreich im Berliner Olympiastadion ist am Freitag ein polnischer Fan verunglückt.



Wie die Feuerwehr rbb24 bestätigte, ist der Fan vom Unterrang rund drei Meter tief in den Graben gefallen. Er war kurzzeitig bewusstlos, Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Er sei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, sagte ein Polizeisprecher rbb24.



Am Eingang zur Fanzone am Brandenburger Tor in Berlin hat es darüber hinaus eine Auseinandersetzung gegeben. Laut Polizei zunächst zwischen überwiegend polnischen Fans und Ordnern des Veranstalters.

Fanzonen zwischenzeitlich gesperrt

Die Polizei berichtete auf X, dass auch ihre Einsatzkräfte von den Fans angegriffen sowie mit Flaschen und Steinen beworfen wurden. Die Beamten setzten Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Mehrere Personen wurden festgenommen, um ihre Personalien festzustellen. Laut Polizei wurden mehrere Einsatzkräfte und Fans verletzt.

Die Fanzonen waren im Vorfeld der Partie zwischenzeitlich geräumt worden. Grund dafür war ein Gewitterband, welches über Berlin hinweg zog. Die bereits anwesenden Fans wurden angehalten, im nahen Hauptbahnhof Unterschlupf zu suchen. Mit Anpfiff der Partie zwischen Polen und Österreich dann wurden die Einlässe wieder geöffnet.

