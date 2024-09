Fußball-Bundesliga Fußball-Bundesliga: Turbine Potsdam verliert in Bremen Stand: 14.09.2024 16:17 Uhr

Turbine Potsdam hat einen ersten Punktgewinn in der Fußball-Bundesliga der Frauen verpasst. Am 2. Spieltag unterlag die Mannschaft von Trainer Marco Gebhardt mit 0:2 (0:0) bei Werder Bremen und wartet nach der Niederlage gegen Bayern München zum Auftakt weiter auf ein Erfolgserlebnis nach dem Wiederaufstieg.



Vor gut 1.200 Zuschauern verwandelte Michelle Ulbrich einen Foulelfmeter zur Führung in 74. Minute, Larissa Mühlhaus sorgte in der 79. Minute für die Entscheidung.

Zahlreiche Ausfälle bei Turbine

Turbine fehlten dabei allerdings insgesamt acht Spielerinnen, darunter in Kapitänin Jennifer Cramer, Torhüterin Vanessa Fischer und Mittelfeldspielerin Viktoria Schwalm laut Gebhardt "echte Eckpfeiler". So stand Turbine bei den favorisierten Bremerinnen ständig unter Druck und konnte nur selten für Entlastung in der gegnerischen Hälfte sorgen.



In der Abwehr wehrte sich Potsdam tapfer, Torhüterin Lesley Lergenmüller agierte bei ihrem Bundesliga-Debüt sicher. Beim Strafstoß aber hatte die erst 19 Jahre alte Schlussfrau ebenso keine Chance wie beim direkten verwandelten Freistoß fünf Minuten später.

