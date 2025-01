Fußball-Bundesliga Fußball-Bundesliga: Abstiegsbedrohte Unioner empfangen schwächelnde Leipziger Stand: 30.01.2025 16:23 Uhr

Flutlichtspiel an der Alten Försterei: Der 1. FC Union empfängt am Samstagabend (18:30 Uhr) RB Leipzig in Köpenick. Die Sachsen reisen mit Champions-League-Frust an, Union-Trainer Baumgart will "das Ganze anzünden".

Fakten zum Spiel

Der aktuelle 14. Platz ist die bislang schlechteste Saisonplatzierung für den 1. FC Union

Die Eisernen stellen die ungefährlichste Offensive der ganzen Liga (Tiefstwerte: 16 Tore, 15 Großchancen, 15 Schüsse pro Tor)

RB Leipzig traf in Gastspielen bei Union im Schnitt zwei Mal (zehn Tore in fünf Duellen) - bei keinem anderen Erstligisten haben die Sachsen eine höhere Trefferquote

Aber: Drei der vergangenen vier Heimspiele haben die Berliner gegen die Leipziger mit 2:1 gewonnen (in der Vorsaison mit 0:3 verloren)

RB Leipzig wartet in der Bundesliga seit drei Partien auf einen Sieg (zwei Remis, eine Niederlage)

Die sportliche Situation in Leipzig

RB Leipzig ist stark in die Bundesliga-Saison gestartet (sechs Siege, zwei Unentschieden), hat zuletzt aber etwas geschwächelt und nur einen Sieg aus den zurückliegenden fünf Liga-Partien geholt (zwei Niederlagen, zwei Remis). Mit 32 Punkten belegt das Team von Trainer Marco Rose aktuell den 5. Platz der Bundesliga.



"Es ist bislang eine durchwachsene Saison", meint so auch RB-Fan und Exil-Leipzigerin Dori von der "BrauseCrew Berlin". "Man muss aber auch in Betracht ziehen, dass wir gerade zum Ende der Hinrunde maximal viele Verletzte hatten – und auch Schlüsselspieler. Die Spieler waren einfach durch und überspielt."



In der Champions League mussten die Sachsen nach sieben Niederlagen aus acht Spielen die Segel streichen. Zum Abschluss setzte es am Mittwochabend eine 0:1-Pleite bei Sturm Graz. Im DFB-Pokal ist RB dagegen noch im Rennen, trifft Ende Februar im Viertelfinale auf den VfL Wolfsburg.

Auf diese Spieler sollte Union besonders achten

Das 21-jährige Offensivtalent Xavi Simons ist nach überstandener Sprunggelenksverletzung wieder Teil des Leipziger Aufgebots – und direkt wieder ein Dreh- und Angelpunkt im RB-Angriff. In den vier Liga-Spielen seit seiner Rückkehr, sammelte Xavi vier Scorer-Punkte (zwei Tore, zwei Assists). Trotzdem meint RB-Fan Dori: "Ich finde, dass Xavi nach der Verletzung noch etwas platt wirkt."



Der deutsche Nationalspieler und Leipziger Verteidiger David Raum sei ihrer Ansicht nach "gut zurückgekommen", nachdem er ebenfalls länger mit einer Sprunggelenksverletzung ausgefallen war. Und auch Willi Orban und Amadou Haidara seien wichtige Puzzleteile im Leipziger Mannschaftsgefüge.

Union Berlin verliert auf St. Pauli auch das sechste Bundesliga-Auswärtsspiel in Folge. Bedenklicher scheinen aber die grundsätzlichen Probleme, die diese Niederlage zu Tage fördert. Von Ilja Behnisch

Das bewegt die RB-Fans

"Die Stimmung ist gemischt. Manche finden, Marco Rose sollte gehen. Andere sagen, er muss auf jeden Fall bleiben", sagt Dori über die gemischte Gemütslage unter den RB-Fans.



Außerdem sorgte am Donnerstag auch Xavi für Gesprächsstoff: So wurde bekannt, dass Leipzig den niederländischen Nationalspieler fest von Paris Saint-Germain verpflichtet hat. Für eine vereinsinterne Rekordsumme in Höhe von rund 50 Millionen Euro [sportschau.de].



"Ich finde, das ist sehr viel Geld für einen jungen Spieler, der in den letzten Spielen nicht gut performt hat. Er hatte in dieser Saison natürlich ein paar sehr gute Spiele, ist meiner Wahrnehmung nach aber nicht auf dem Niveau der Vorsaison", meint Dori. "Zumal es ja heißt, dass er im Sommer dennoch wechseln könnte, falls wir uns nicht für die Champions League qualifizieren sollten." In diesem Szenario sieht Dori die Gefahr eines "Negativgeschäfts".

Das sagen die Trainer

Steffen Baumgart (1. FC Union Berlin): "Wir spielen zu Hause, wir wollen das Ganze anzünden."



Marco Rose (RB Leipzig): Die Pressekonferenz fand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch nicht statt.

Union Berlin verleiht Torhüter Stein nach Babelsberg mehr

So könnte Union spielen

Auf der Pressekonferenz am Donnerstag kündigte Unions Cheftrainer Steffen Baumgart an, dass Stamm-Torhüter Frederik Rönnow vor seinem Comeback steht.



Der 32-Jährige hatte sich Mitte Dezember eine Blessur am Ellenbogen zugezogen und warfünf Spiele in Serie ausgefallen. "Er hat alles mittrainiert. Die Chancen stehen sehr gut, dass er beginnen wird", so Baumgart. Zuletzt war Rönnow von Alexander Schwolow vertreten worden.



Die mögliche Startelf der Eisernen: Rönnow - Doekhi, Vogt, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Skov, Kemlein, Schäfer - Jordan, Hollerbach

Die Prognose

Der Tipp der Gegner-Expertin: "Das Spiel wird anstrengend und holzig", prophezeit Dori. "So ansehnlich wird das wahrscheinlich eher nicht. Erfahrungsgemäß sind die Spiele bei Union immer recht eng. Ich tippe auf einen 2:1-Auswärtssieg für Leipzig."



Der Redaktionstipp: Leipzig schießt sich in Berlin den CL-Frust von der Seele - Union muss eine 1:3-Heimniederlage hinnehmen.

