Fußball Fußball: An diesen Tagen spielen Hertha BSC, Union Berlin, Cottbus und Viktoria im DFB-Pokal Stand: 13.06.2024 16:26 Uhr

Fußball-Zweitligist Hertha BSC spielt sein Erstrundenspiel bei Hansa Rostock im DFB-Pokal am 18. August. Das hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag verkündet. Anpfiff der Partie ist am Sonntagnachmittag um 15:30 Uhr.

Die weiteren Spielzeiten

Ebenfalls am 18. August spielt Viktoria Berlin. Der Berliner Pokalsieger empfängt den Bundesligisten FC Augsburg um 13 Uhr.



Bundesligist Union Berlin trifft in der ersten Pokalrunde auf den Greifswalder FC. Das Spiel wird in Greifswald am 17. August um 15:30 Uhr ausgetragen.



Energie Cottbus spielt am Montag, 19. August, gegen den Erstligisten Werder Bremen. Die Partie im Leag Energie Stadion soll um 18 Uhr beginnen. Cottbus traf bereits 2022 auf Bremen. Damals gewann der Erstligist 2:1.

