Tempelhofer Feld Fragen und Antworten zum Rennwochenende der Formel E auf dem Tempelhofer Feld Stand: 09.05.2024 08:23 Uhr

Auch in ihrer zehnten Saison macht die Formel E in Berlin Halt: Am Samstag und Sonntag fahren 22 Rennfahrer auf dem Tempelhofer Feld um zwei Etappensiege auf dem Weg zur Weltmeisterschaft. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Worum geht es?



Die vollelektronische Motosportserie Formel E legt auch im Jahr 2024 wieder einen Stopp in der Hauptstadt ein: beim sogenannten "Berlin E-Prix". Auf dem Tempelhofer Feld stehen am Samstag und Sonntag das neunte und zehnte Rennen der Saison an.



Insgesamt finden im Rahmen der Weltmeisterschaft 16 Rennen in zehn verschiedenen Ländern statt. Nach den Renntagen in Berlin stehen noch Stopps in Shanghai, Portland und London auf dem Terminplan.

Übrigens: Berlin ist die einzige Stadt, die bislang jedes Jahr im internationalen Rennkalender der Formel E stand – so nun also auch im zehnten Jahr der Rennserie. Im Vorjahr besuchten insgesamt mehr als 30.000 Zuschauer die Strecke in Berlin.

Wie viele Rennfahrer gehen in Berlin an den Start?



Auf dem Rollfeld des stillgelegten Tempelhofer Flughafens treten 22 Fahrer aus elf unterschiedlichen Rennställen an.



Darunter sind auch die beiden Deutschen Maximilian Günther (Maserati MSG Racing) und Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche Formula E Team), die aktuell beide zu den zehn besten Piloten der Formel E zählen: Wehrlein, der 2016 und 2017 noch in der Formel 1 an den Start gegangen ist, führt die Fahrerwertung aktuell sogar an. Der 29-Jährige ist außerdem der einzige Fahrer, der in der laufenden Formel-E-Saison schon zwei Rennen gewinnen konnte.



Günther belegt den 6. Rang und liegt damit nur drei Plätze hinter dem Briten Jake Dennis (Andretti Formel E), der die Weltmeisterschaft im Vorjahr gewann.

"Rennen zu Hause sind immer etwas Besonderes", freut sich Günther auf das Wochenende in der deutschen Hauptstadt. "Vor heimischer Kulisse zu fahren ist wirklich cool. Ich bin in Berlin schon zwei Mal aufs Podium gefahren und natürlich wäre es toll, das ein drittes Mal zu schaffen."

Wie ist der Zeitplan?



Die Renntage am Samstag und Sonntag starten jeweils am Morgen mit freien Trainings und Qualifyings. Der Startschuss für die Rennen, die in die WM-Gesamtwertung einfließen, fällt an beiden Tagen pünktlich um 15:03 Uhr.



Und sonst so?



Abgesehen vom Motorsport wird es ein buntes Rahmenprogramm mit Live-Musik, Essensständen und anderen sportlichen Aktivitäten wie Tischtennis oder Basketball geben.



Gibt es noch Tickets?



Ja. Auch Kurzentschlossene haben noch alle Möglichkeiten, das Treiben auf dem Tempelhofer Feld mitzuverfolgen. Sowohl Tages- als auch Wochenend-Tickets sind nach aktuellem Stand noch erhältlich.