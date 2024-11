Förderung bis 2028 sicher Förderung bis 2028 sicher: Cottbus bleibt vier weitere Jahre Leistungsstützpunkt für Parasport Stand: 12.11.2024 10:21 Uhr

Cottbus bleibt für vier weitere Jahre ein Bundesleistungsstützpunkt für den Parasport. Das ist am Montagabend im Rahmen der Sportlerehrung des Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes Brandenburg bekannt geworden.



Damit unterstützt der Bund weiterhin den Stützpunkt mit finanziellen Mitteln für Trainer und den Ausbau und die Unterhaltung der Sportanlagen.



Über die Verlängerung der Förderung sei schon vor einigen Wochen entschieden worden, sagte Stützpunktleiter Ralf Paulo dem rbb. Die Sportler hätten sich das mit ihren Erfolgen bei den Paralympics verdient, so Paulo.



"Wir haben aufgrund der Erfolge in Paris, das war wirklich ausschlaggebend, alle drei Bundesstützpunkte weiter anerkannt bekommen", erklärte Paulo. Die Förderung laufe nun bis zum 31. Dezember 2038 und umfasst damit auch die Paralympics in Los Angeles.



Brandenburger Sportler hatten bei den Paralympics in Paris insgesamt fünf Medaillen geholt. Schwimmer Josia Topf holte in verschiedenen Disziplinen Bronze, Silber und Gold, Radsportlerin Maike Hausberger holte wiederum Gold und Bronze.



Sendung: Antenne Brandenburg, 12.11.2024, 7:30 Uhr