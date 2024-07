Gegen Ligakonkurrent Hannover II Energie Cottbus verliert letzten Test vor dem Drittligastart gegen Hannover II Stand: 27.07.2024 16:48 Uhr

Der FC Energie Cottbus hat seine Generalprobe vor dem Start in die Drittligasaison verloren. Gegen Ligakonkurrent Hannover 96 II unterlag das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz am Samstag deutlich, mit 0:3 (0:2). Schon nach einer Viertelstunde lagen die Cottbuser mit zwei Toren zurück, es war ein enttäuschender letzter Test.

Früher Rückstand, unglückliches Gegentor nach der Pause

Energie geriet bereits in der vierten Minute in Rückstand. Verteidiger Dennis Slamar machte dabei eine unglückliche Figur, weil er bei einer flachen Hereingabe wegrutschte. Der Hannoveraner Husseyn Chakroun hatte anschließend keine Mühe, aus kurzer Distanz zum 0:1 einzuschieben. Zehn Minuten später klärte Tobias Hasse eine Hereingabe zu kurz in den Rückraum, von dort traf Max Besuschkow per Direktabnahme für die Hannoveraner.



Zur Halbzeitpause wechselte Trainer Wollitz vier Mal aus. Dennoch kamen die Gäste durch Tom Sanne zum dritten Treffer, vorausgegangen war ein Missverständnis von Henry Rorig und Torhüter Elias Bethke nach einem langen Ball der Hannoveraner (57.). Energie Cottbus erspielte sich danach zwar selbst einige Chancen, traf aber nicht mehr.

Saisonauftakt gegen Bielefeld in einer Woche

Für Energie Cottbus ist es die zweite Niederlage in Folge vor dem Ligastart. Den vorletzten Test hatten die Lausitzer am vergangenen Wochenende unglücklich mit 2:3 gegen Zweitligist Eintracht Braunschweig verloren.



In einer Woche (Sonntag, 4. August) startet Aufsteiger Energie mit einem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld in die Drittliga-Saison. Anschließend spielen die Cottbuser bei Dynamo Dresden. Am 19. August kommt dann Bundesligist Werder Bremen in der ersten Runde des DFB-Pokals ins Stadion der Freundschaft.