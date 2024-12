Nach einem Jahr voller Erfolge Energie Cottbus ist Brandenburger Mannschaft des Jahres Stand: 19.12.2024 06:10 Uhr

Energie Cottbus ist von Brandenburger Sportjournalisten zur "Mannschaft des Jahres" gewählt. Das gab der Landessportbund Brandenburg am Donnerstag bekannt.



Nachdem mit Laura Lindemann und Melvin Imoudu bereits die Einzelsportler des Jahres geehrt wurden, erhielt auch Energie Cottbus die Auszeichnung. Sportlich kann der Verein auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Die Mannschaft gewann den Fußball-Landespokal und feierte den Aufstieg in die 3. Liga, wo sie aktuell an der Tabellenspitze steht.



Energie Cottbus wurde damit bereits zum achten Mal auf Platz 1 gewählt und nähert sich Turbine Potsdam an, die mit zehn Auszeichnungen als "Team des Jahres" Rekordsieger der Brandenburger Wahl sind.



Doppeltes Weihnachtsgeschenk in Cottbus Das letzte Spiel des Jahres führt den FC Energie nach Ingolstadt. Am Freitagabend wollen die Lausitzer ihren Spitzenplatz in der dritten Liga verteidigen. Damit die Kraft dafür reicht, wurde in dieser Woche kaum noch trainiert. Von Andreas Friebel Das letzte Spiel des Jahres führt den FC Energie nach Ingolstadt. Am Freitagabend wollen die Lausitzer ihren Spitzenplatz in der dritten Liga verteidigen. Damit die Kraft dafür reicht, wurde in dieser Woche kaum noch trainiert. Von Andreas Friebel mehr

"Eine besondere Ehre"

Auf Platz 2 wurde in diesem Jahr Handball-Bundesligist VfL Potsdam gewählt, Platz 3 ging an Jacob Schopf und Max Lemke, die Doppel-Olympiasieger vom KC Potsdam im Kanu.



Für die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz ist die Auszeichnung eine weitere Belohnung dafür, nach dem verpassten Aufstieg in 2023 nicht aufgegeben zu haben. "Es ist eine besondere Ehre, dass die Leistungen, die wir hier bei Energie Cottbus seit Jahren schon erbringen, auch gewürdigt werden", erklärte Wollitz. Das hätten sich die Mannschaft, die Fans und der Verein verdient.



Sendung: rbb24 Inforadio, 19.12.24, 6:15 Uhr