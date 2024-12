3. Liga Cottbus gewinnt Ostderby gegen Rostock und bleibt Spitzenreiter Stand: 15.12.2024 15:31 Uhr

Cottbus beweist Effizienz: Die Lausitzer gewinnen ein packendes Drittliga-Spiel gegen Hansa Rostock mit 3:1. Dabei waren die Gäste über weite Strecken deutlich spielbestimmend. Doch ihr größter Gegner war das Aluminium.

Fußball-Drittligist Energie Cottbus hat sein letztes Heimspiel des Jahres gewonnen und damit die Tabellenführung zurück erobert. Gegen Hansa Rostock gewann das Team von Claus-Dieter Wollitz am Sonntag mit 3:1 (1:0).



Die Treffer erzielten Tim Campulka (45.+1 Minute), Maximilian Krauß (65.) und Lucas Copado (69.). Für Hansa traf Ryan Naderi nach 87 Minuten.



Die Gäste vergaben reihenweise Großchancen, trafen dabei dreimal das Aluminium von Pfosten und Latte.



Mit dem Erfolg verdrängen die Lausitzer Dynamo Dresden wieder von der Tabellenspitze, nachdem die Sachsen diese nach einem Sieg am Freitag vorübergehend übernommen hatten.

Rostock dominant zu Beginn

Bei Magenta forderte Trainer Claus-Dieter Wollitz vor der Partie von seiner Mannschaft, dass sie "Grenzen verschieben" und beim letzten Heimspiel des Jahres alles geben müsse gegen formstarke Rostocker (drei Siege in Folge).



Allerdings musste Wollitz mit ansehen, wie sein Team dem frühen Rückstand nur um Haaresbreite entkam: Hansas Alexander Rossipal schnitt einen Eckball nah vors Cottbuser Gehäuse, wo Kapitän Franz Pfanne am höchsten sprang und seinen Kopfball an den Pfosten setzte (8.). Auch die nächste Groß-Chance gehörte den Gästen: Nach einem Steckpass von Pfanne tauchte Sigurd Haugen frei vor dem Cottbuser Strafraum auf, doch der herausgeeilte Torhüter Elias Bethke parierte den Abschluss glänzend (24.).



Viel war im Vorfeld die Rede von einer besonderen Atmosphäre vor der 35. Auflage des Traditions-Ostduells – allerdings auch von einigen Sicherheitsbedenken. Mehrere Polizei-Hundertschaften waren vor Ort, das Cottbuser Stadion wurde weiträumig abgesperrt und im Gästeblock gab es keinen Alkohol.



Rund um das Spiel blieb es weitgehend ruhig blieb. Auf den Rängen allerdings sorgten rund 19.700 lautstarke Zuschauer für eine euphorische Fußball-Kulisse – auf beiden Seiten.

Campulka stellt Spielgeschehen auf den Kopf

Die Stadiongäste bekamen ein hochklassiges Drittliga-Spiel zu sehen, allerdings bestimmten weiter die Gäste von der Ostsee das Spielgeschehen. Haugen feuerte seinen Abschluss nach Ablage von Christian Kinsombi an die Unterkante der Latte (36.). Die Führung der Gäste war überfällig.



Bei den Cottbusern liefen die Offensivbemühungen meist über den gewohnt emsigen Außenangreifer Maximilian Krauß, der einen Abschluss frei vorm Tor nur knapp am Gehäuse vorbeispitzelte (29.) Aber prägnante Spielzüge, die in einer logischen Torchance mündeten - zunächst Mangelwahre.



In der Nachspielzeit stellte Energie Cottbus den Spielverlauf auf den Kopf: Nach einer Flanke vollführte Tim Campulka eine scheinbar harmlose Kopfball-Bogenlampe – doch die senkte sich tatsächlich ins Tor zur überraschenden Cottbuser Führung (45.+1).

Energie Cottbus effizient

Auch nach dem Seitenwechsel war das Gästeteam von Daniel Brinkmann zunächst deutlich tonangebend. Nils Fröling konnte sich im Strafraum ohne größere Cottbuser Gegenwehr durchsetzen und schloss ins kurze Eck ab, scheiterte dabei nur noch am Pfosten (51.). Es war bereits der dritte Alu-Treffer der Gäste. Wenig später dribbelte Haugen Keeper Bethke aus und brauchte scheinbar nur noch zum Ausgleich einzuschieben, doch plötzlich tauchte Campulka auf grätschte die Kugel noch vor der Torlinie weg (55.).



Es blieb ein Spiel aufs Cottbuser Tor - und die schafften es dennoch, ihre Führung sogar noch zu erhöhen. Erst schlug Campulka einen weiten Freistoß in den Sechzehner, wo Rossipal per Kopf versehentlich vor die Füße von Krauß weiterleitete, der die Möglichkeit mit einem Lupfer zum 2:0 verwertete (65.). Wenige Minuten später passte der eingewechselte Tolcay Cigerci im Strafraum auf Lucas Copado, der frei abschließen konnte zum spielentscheidenden 3:0 (69.).



Ryan Naderis Treffer zum 1:3 nach 87 Minuten war da nur noch marginale Ergebniskorrektur.



Am kommenden Freitag ist Cottbus zu Gast beim FC Ingolstadt.

Das Spiel im Liveticker

Sendung: Brandenburg Aktuell, 15.12.2024, 19:30 Uhr