Volleyball-Bundesliga BR Volleys siegen dank Jake Hanes, erster Saisonsieg für die Netzhoppers in der Volleyball-Bundesliga

Die Berlin Volleys haben auch ihr fünftes Saisonspiel in der Volleyball-Bundesliga gewonnen. Bei den SWD powervolleys Düren setzte sich der deutsche Rekordmeister am Samstag souverän mit 3:0 (25:17, 25:23, 25:12) durch. Vor 2.200 Zuschauern in der Arena Kreis Düren war der dominante US-Amerikaner Jake Hanes mit 20 Punkten der erfolgreichste Angreifer beim Sieger, gefolgt von Moritz Reichert (zehn Punkte).

Die Berliner starteten hochkonzentriert und dominierten zunächst klar. Im Aufschlag und bei der Blockabwehr besaßen die Gäste deutliche Vorteile. Der auffällige Hanes nutzte gleich den ersten Satzball zur 1:0-Satzführung.

Weitestgehend dominante Berliner

Eine noch stärkere Phase erwischten die BR Volleys zu Beginn des zweiten Durchgangs, als Zuspieler Johannes Tille mit klugen Pässen seine Nebenleute immer wieder höchst effektiv in Szene setzte und die Mannschaft sich dadurch eine komfortable 11:3-Führung erarbeitete.



Es folgte die einzige schlechte Phase der Berliner vom Samstag: Beim 21:21 hatte Düren kurz darauf den Gleichstand hergestellt. Nun allerdings behielten die Berliner die Nerven und somit auch die Kontrolle über das Spiel: Mit dem 25. Punkt von Kapitän Ruben Schott gewannen sie auch den zweiten Satz.



Danach übernahmen die BR Volleys wieder eindeutig die Spielkontrolle. Im dritten Abschnitt verschafften sie sich einen Vorsprung von zwölf Punkten (19:7) und blieben auch danach fokussiert. Einmal mehr war es Hanes der den ersten Matchball herausholte. Den zweiten verwandelte der eingewechselte Simon Plaskie.

Netzhoppers feiern ersten Saisonsieg

Die Netzhoppers Königs Wusterhausen wiederum hatten mit drei Niederlagen an den ersten drei Spieltagen einen enttäuschenden Saisonstart hingelegt. An diesem Wochenende bekamen sie gleich doppelt die Chance zum ersten Erfolg: Am Samstag gegen die Grizzlys Gießen konnten sich die Brandenburger immerhin überraschend über einen Punkt sichern, da sie dem Tabellendritten bei der 2:3 (25:23, 22:25, 23:25, 25:23, 10:15)-Niederlage zwei Sätze abnahmen.



Am Sonntag glückte den Netzhoppers dann der erste Saisonsieg in der Volleyball-Bundesliga. Im Kellerduell gegen den Ausbildungsklub VC Olympia Berlin behaupteten sie sich in der heimischen Paul-Dinter-Halle deutlich mit 3:0 (25:19, 25:10, 25:18). Mit viel Spielfreude und 14 Punkten von Yann Böhme ließen die Netzhoppers dem VCO keine Chance.



