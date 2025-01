Eiskunstlauf Berliner Paar Hase/Volodin holt Europameister-Titel Stand: 30.01.2025 21:16 Uhr

Das Berliner Eiskunstlauf-Paar Minerva Hase und Nikita Volodin hat bei der Europameisterschaft in Tallinn (Estland) Gold gewonnen. Das andere Berliner Duo Annika Hocke und Robert Kunkel beendete den Wettbewerb auf Platz acht.

Das deutsche Eiskunstlauf-Spitzenduo Minerva Hase und Nikita Volodin hat sich in Tallinn/(Estland) erstmals zum Europameister gekrönt. Die zweimaligen Grand-Prix-Sieger aus Berlin kamen nach der Kür am Donnerstag auf 212,48 Punkte und verwiesen die Italiener Sara Conti/Niccolo Macii (206,89) und Anastasiia Metelkina/Luka Berulava aus Georgien (191,88) auf die Plätze.



"Wir sind einfach unglaublich glücklich, dass wir es heute zusammenbekommen haben", sagte Hase, die nach der Ergebnisverkündung in Tränen ausbrach, im Siegerinterview. Ihr russischer Partner Volodin feierte mit einem lauten "Go Germany!"



Das Duo sorgte damit für den größten Erfolg der Deutschen Eislauf-Union seit knapp sieben Jahren, als Aljona Savchenko und Bruno Massot Olympiasieger und auch noch Weltmeister wurden. Zum letzten Mal Gold für Deutschland bei einer EM holten Aljona Savchenko und Robin Szolkowy 2011.



Das zweite Berliner Duo Annika Hocke und Robert Kunkel, das nach dem Kurzprogramm am Vortag als Fünfte noch in Reichweite der Medaillen lag, rutschte aufgrund mehrerer Patzer in der Kür noch auf Rang acht (176,55) ab. Letizia Roscher und Luis Schuster aus Chemnitz wurden Zwölfte (158,15).

"Wir wollen uns neu vorstellen" Am Montag beginnt in Estland die Eiskunstlauf-EM. Im Paarlauf starten die Berliner Annika Hocke und Robert Kunkel. Zuletzt wurden sie von einer Verletzung gebremst. Im Interview sprechen sie über die alternative Vorbereitung und ihre Ziele. Am Montag beginnt in Estland die Eiskunstlauf-EM. Im Paarlauf starten die Berliner Annika Hocke und Robert Kunkel. Zuletzt wurden sie von einer Verletzung gebremst. Im Interview sprechen sie über die alternative Vorbereitung und ihre Ziele. mehr

Hase/Volodin mit stärkster Kür des Abends

Hase und ihr russischer Partner Volodin zeigten zu Vivaldis "Vier Jahreszeiten" unter höchstem Druck eine nahezu fehlerfreie Kür und verteidigten ihre Führung aus dem Kurzprogramm (71,59) am Mittwoch gegenüber den ebenfalls starken Italienern.



140,89 Punkte war für die Fünftplatzierten des Vorjahres das stärkste Ergebnis des Abends, der nach dem Flugzeugabsturz in der US-Hauptstadt Washington, bei dem mehrere, auch ehemalige Eiskunstläufer ums Leben kamen, auch im Zeichen der Trauer stand. Zu Beginn der Session gab es eine Schweigeminute für die Opfer.



Mit ihrem ersten EM-Triumph im Rücken gehen Hase/Volodin, die seit 2023 ein Paar auf dem Eis bilden, ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo auch als Topfavorit in die anstehenden Weltmeisterschaften in Boston (24. bis 30. März) - und wollen dort ihre Bronzemedaille aus dem Vorjahr vergolden.

Sendung: rbb24, 30.01.2025, 21.45 Uhr