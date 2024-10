Basketball Basketball: Niels Giffey verkündet Rücktritt aus der Nationalmannschaft Stand: 30.10.2024 15:05 Uhr

Der gebürtige Berliner Basketball-Profi Niels Giffey wird in Zukunft nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft spielen. "Ich habe nach Olympia entschieden, dass dies der letzte Sommer für mich mit der Nationalmannschaft war, jetzt mache ich es offiziell", sagte der 33-Jährige in einem im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung". Er habe das nach den Olympischen Spielen in Paris mit seiner Frau besprochen und beide seien auf einer Wellenlänge gewesen.

Alba Berlin suspendiert Koumadje mehr

EM-Bronze und Weltmeister

Giffey spielte insgesamt 118 Mal für Deutschland. Sein Debüt gab der Small Forward im Sommer 2013 in einem Freundschaftsspiel gegen die Slowakei. Bei der Heim-EM 2022 holten Giffey und Co. Bronze, ein Jahr später wurde er mit Deutschland in Manila sensationell Weltmeister. Letztmals trug er bei den Olympischen Spielen in Paris das Nationaltrikot. Dort verpasste das deutsche Team als Vierter knapp eine Medaille.



Er habe den neuen Bundestrainer Álex Mumbrú bereits vor einiger Zeit über seinen Entschluss informiert. Der Spanier hat die Nachfolge von Gordon Herbert angetreten, der nun Giffeys Trainer bei Bayern München ist. "Er hat mich bei einem Besuch in München gefragt, wie meine Situation aussieht und dass er mich gerne dabeihätte. Ich sagte ihm: Die Situation ist so, wie sie ist - finito!", erklärte Giffey.



Das erste Spiel unter der Leitung von Mumbrú und ohne Giffey bestreitet die deutsche Auswahl am 22. November in Schweden.

Sendung: