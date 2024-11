3. Liga Cottbus erobert Tabellenführung zurück Stand: 30.11.2024 16:23 Uhr

Die Lausitzer marschieren weiter durch die 3. Liga: Am Samstag gewann der FC Energie Cottbus auch sein Heimspiel gegen Unterhaching.

Energie erobert die Tabellenspitze der 3. Liga zurück, nachdem Arminia Bielefeld am Freitag vorgelegt hatte

Der FCE ist seit sieben Liga-Heimspielen ungeschlagen (fünf Siege, zwei Remis)

Cottbus gelingt die "kleine Revanche" für die beiden Niederlagen in den Aufstiegsspielen 2023 gegen die Hachinger

Der FC Energie Cottbus ist neuer, alter Tabellenführer der 3. Liga. Am Samstagnachmittag schlug das Team von Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz die SpVgg Unterhaching mit 2:0 (1:0). Maximilian Krauß schoss die Lausitzer im ersten Durchgang per Traumtor auf die Siegerstraße.

Der Spielverlauf

Nachdem die Fans des FC Energie Cottbus eine Choreographie mit dem alten Vereinslogo zeigten, startete das Team von Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz schwungvoll in die Begegnung. Die ersten Fernschüsse von Niko Bretschneider und Yannik Möker stellten Gäste-Keeper Konstantin Heide aber vor keine Probleme (6. und 7. Minute). In der Folge wurde Unterhaching immer aktiver: Nach einer knappen Viertelstunde zeichnete sich FCE-Schlussmann Elias Bethke erstmals aus, indem er zwei verdeckte Abschlüsse von Simon Skarlatidis parierte (12., 14.). Mitten in einer Phase, in der das Spiel regelrecht vor sich hinplätscherte, setzte Maximilian Krauß zu einem Traumtor an: Vom linken Strafraumeck schlenzte der Cottbuser Außenstürmer das Leder zur 1:0-Führung in den rechten oberen Knick (25.). Den Lausitzern gelang es nun wieder, die Partie weitestgehend zu kontrollieren. Die Spielvereinigung Unterhaching kam bis zur Halbzeit zu keinen nennenswerten Versuchen mehr. In der 42. Minute lud Heide die Hausherren regelrecht zum 2:0 ein – nach einem missglückten kurzen Abstoß bügelte der Torwart seinen Fehler aber mit einer Parade gegen Timmy Thieles Schuss selbst wieder aus. Es sollte der letzte Aufreger des ersten Durchgangs sein.

Die Cottbuser erwischten einen Traumstart in die zweite Hälfte – mit sehr freundlicher Unterstützung der bayerischen Gäste: Der eingewechselte Phil Halbauer schlug eine scharfe, halbhohe Hereingabe in den Sechzehner, Hachings Tim Hoops verlängerte den Ball unglücklich und der Ball flog zum 2:0, unhaltbar für Heide, ins Netz (49.). Energie hatte sogar noch aussichtsreiche Chancen, das Ergebnis weiter nach oben zu schrauben. Doch Thiele scheiterte am Außennetz (64.), Maximilian Pronichev am Querbalken (72.) und Heide war mit einer Glanzparade gegen Thiele zur Stelle (77.). Die Lausitzer gewannen dieses Heimspiel mit 2:0 – und eroberten die Tabellenführung der 3. Liga erfolgreich zurück.

Cottbuser Choreo vor dem Heimspiel gegen Unterhaching.

Spieler des Tages

Es kann – zumal aus Sicht des Spitzenreiters – wohl nur einen geben: Matchwinner Maximilian Krauß. Gerade als sich seine Mannschaft im ersten Durchgang besonders schwer tat, fasste sich der 28-Jährige ein Herz und traf mit einem Sonntagsschuss am Sonnabend zum 1:0. Kategorie: Traumtor.



Honorable Mention: Toptorjäger Timmy Thiele, der in der laufenden Drittliga-Saison in 16 Einsätzen bereits zehn Mal netzte und sechs weitere Treffer auflegte. An diesem Samstag war "TT" gegen Haching erneut ein Aktivposten war, wie er im Lehrbuch steht, belohnte sich allerdings nicht in Form eines Tores.

Was war denn da los?

Slapstick in der Lausitz: Ein missglückter Klärungsversuch besiegelte an diesem Samstagnachmittag die Niederlage für die Spielvereinigung Unterhaching. Der frisch eingewechselte Phil Halbauer flankte unmittelbar nach dem Seitenwechsel vor den Kasten, wo Hachings Tim Hoops das Spielgerät nur mit dem Schienbein erwischte und im eigenen Tor versenkte. Keeper Heide konnte dem Unheil nur noch hinterherschauen. Ein schwacher Trost: Hinter Hoops wären gleich mehrere Cottbuser Angreifer einschussbereit gewesen.

Zählbares

Lausitzer Punktesammler: Der FC Energie hat bereits nach dem 16. Spieltag die 30-Punkte-Marke geknackt.

Offensiv-Macht Energie: 37 Tore sind Liga-Bestwert.

Fair Play: Niko Bretschneider sah die einzige (Gelbe) Karte in diesem Aufeinandertreffen.

Die Stimmen zum Spiel

Claus-Dieter Wollitz (Trainer des FC Energie Cottbus): "30 Punkte – das gibt einen freien Tag. Das haben die Jungs sich verdient. Der Staff wird aber arbeiten, wir haben noch ein paar Themen. Die Jungs sollen ausschlafen und den Moment genießen. Diese Zwischenbilanz ist für uns, so wie wir spielen, absolut verdient."



Marc Unterberger (Trainer der SpVgg Unterhaching): "Es fühlt sich maximal bescheiden an. Wir sind gut reingekommen, hatten ein paar gute Abschlüsse. […] In Cottbus darfst du nicht in Rückstand geraten, dann wird es richtig schwierig. Und das ist leider passiert. […] Der Einsatz und die Moral haben gestimmt, da kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen. Das Einzige, was fehlt, sind die Tore."

