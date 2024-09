2. Fußball-Bundesliga: 2. Fußball-Bundesliga: Seriensieger Hertha BSC empfängt ungeschlagenen Tabellenführer Stand: 13.09.2024 19:00 Uhr

Vor der Länderspielpause feierte Hertha BSC drei Pflichtspielsiege in Serie. Am Sonntag kommt Zweitliga-Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf ins Olympiastadion. Cristian Fiél lobt den Gegner, Daniel Thioune erwartet Probleme in der Hauptstadt.

Fakten zum Spiel

Hertha BSC konnte nur eines der vergangenen acht Pflichtspiele gegen Fortuna Düsseldorf gewinnen (3:1-Heimsieg in der 1. Liga im Oktober 2019)

Aber: In der 2. Liga hat die "Alte Dame" bislang nur eins von zehn Duellen gegen F95 verloren (mit 0:1 am 1. Spieltag der Saison 2023/24)

Mit einem Heimsieg am Sonntag (13:30 Uhr) würden die Berliner erstmals seit der Spielzeit 2019/20 drei Liga-Dreier in Serie feiern. Damaliger Trainer: Ante Covic.

So läuft es bei Fortuna Düsseldorf

Nach dem bitteren Scheitern und dem verpassten Aufstieg in der Vorsaison - trotz eines 3:0-Auswärtssieges im Hinspiel beim VfL Bochum - ist Fortuna Düsseldorf mit frischem Schwung in die neue Spielzeit gestartet. Nach den ersten vier Spieltagen sind die Rheinländer noch ungeschlagen und grüßen mit zehn Punkten von der Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga.



"Die Erwartungen steigen mit jedem Sieg", sagt Moritz, der F95 seit knapp 30 Jahren als Fan verfolgt und seit fünf Jahren im Podcast "Aus dem Exil" mit einigen Freunden und Fortuna-Anhängern über seinen Herzensverein spricht. "Wir können uns sehr glücklich schätzen, dass es in der Liga bislang so gut gelaufen ist – mit Tanaka, Engelhardt und Tzolis haben wir schließlich im Sommer drei absolute Unterschiedsspieler abgegeben, was sehr schwer wiegt. Und trotzdem hat man es geschafft, mit der neuen Stammformation ohne diese Spieler zehn Punkte aus den ersten vier Spielen zu holen."



Einziger Wermutstropfen: Die 2:0-Niederlage bei der SG Dynamo Dresden in der ersten Runde des DFB-Pokals. Nach der "ziemlich geilen Reise" in der Vorsaison, wie Fortuna-Fan Moritz sagt, als erst im Halbfinale gegen den späteren Double-Sieger Bayer 04 Leverkusen Schluss war.

Das bewegt die Düsseldorfer Fans

Angesprochen auf Trainer Daniel Thioune, seit Februar 2022 als Cheftrainer in Düsseldorf im Amt, kommt Moritz regelrecht ins Schwärmen. Es sei "ein absolutes Faustpfand, dass wir den Typen haben, der ein unfassbar guter Kommunikator ist und Mannschaften gut einstellen kann". Nach der missglückten Relegation habe es Unkenrufe gegeben, doch im Großen und Ganzen sei Thioune in der Fanszene "sehr hoch angesehen. Wir haben das Gefühl und den Wunsch, dass er eine Ära prägen könnte, wie das zuletzt Friedhelm Funkel und Norbert Meier gemacht haben".



Für kontroverse Diskussionen habe allerdings die Transferpolitik von Sportvorstand Klaus Allofs und Sportdirektor Christian Weber gesorgt. "Zum einen die Strategie: Am Deadline Day haben wir noch drei neue Spieler verpflichtet, zwei davon auf Schlüsselpositionen", erläutert Moritz. "Zum anderen lässt einen diese Transferphase aber auch etwas besorgt auf die finanzielle Situation der Fortuna blicken. Es ist ein Fakt, dass wir Jahr für Jahr Spieler verkaufen müssen, um unsere Finanzlöcher zu stopfen."



Positiv hebt er dagegen die Vereinskampagne "Fortuna für alle" hervor, die in der Vorsaison ins Leben gerufen wurde: In dieser Spielzeit werde der Verein bei insgesamt vier Heimspielen alle zur Verfügung stehenden Eintrittskarten kostenlos an Fans verlosen.

Auf diese Spieler sollte Hertha BSC besonders achten

In der vergangenen Saison überragte Christos Tzolis auf der linken Außenbahn, der mit 22 Toren neben Herthas Haris Tabakovic und Hamburgs Robert Glatzel einer der drei Torschützenkönige der 2. Liga wurde und im Sommer zum FC Brügge gewechselt ist.



Sein Fehlen könne nur im Kollektiv aufgefangen werden, meint Moritz. "Generell, gerade nach dem Sieg gegen Hannover, muss man sagen: Das waren bislang gute Mannschaftsleistungen."



Stürmer Dawid Kownacki, der schon in der Vergangenheit für Düsseldorf aufgelaufen ist und für die laufende Saison vom SV Werder Bremen ausgeliehen wurde, hebt der Fortuna-Beobachter als "Fanliebling" hervor. Von dem 27-jährigen Polen erhoffe man sich im Rheinland viel. "Er hat in dieser Saison zwar noch kein Tor erzielt, man sieht aber, welches Talent er mitbringt und was er am Ball kann."



Einen weiteren Neuzugang, Danny Schmidt, bezeichnet Moritz derweil als "Kuriosum". "Er wurde eigentlich geholt, um ihn in Ruhe aufzubauen – hat jetzt aber direkt gespielt, weil er spielen musste, nachdem sich Shinta Appelkamp verletzt hat." Mit Erfolg: Vor der Länderspielpause netzte der Offensivmann, der von der Mainzer Zweitvertretung verpflichtet wurde, sowohl beim 2:1-Auswärtssieg in Ulm als auch beim 1:0-Heimerfolg gegen Hannover.

Das sagen die Trainer

Cristian Fiél (Hertha BSC): "Düsseldorf hat richtig viel Qualität. Vor ein paar Tagen haben die noch um den Aufstieg in die erste Liga gespielt, das darf man nicht vergessen. Sie haben den einen oder anderen Abgang verkraften müssen, haben aber auch gute Qualität dazubekommen. Sie sind Erster in der Tabelle - mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Ich freue mich unfassbar auf dieses Spiel!"



Daniel Thioune (Fortuna Düsseldorf): "Hertha wird uns sehr fordern, mit dem, was sie mit ihren Individualisten auf den Platz bringen können. [...] In der Hauptstadt bekommen wir es am Wochenende mit einem Gegner zu tun, der sehr flexibel und dynamisch ist, der uns immer wieder vor Probleme bringen kann. Und dann kann es schnell gehen, dass man die Tabellenführung wieder verliert. Es hilft uns, wenn wir bei uns bleiben und konzentriert sind."

So könnte Hertha spielen

Mit einem spektakulären 4:3-Auswärtssieg beim 1. FC Kaiserslautern verabschiedete sich Hertha BSC auf dem Betzenberg in die erste Länderspielpause der noch jungen Saison 2024/25. Auch wenn Cheftrainer Cristian Fiél im Heimspiel gegen Fortuna sicherlich nichts gegen einen etwas konventionelleren Spielverlauf und etwas mehr Stabilität in der Defensive einzuwenden haben dürfte, spricht vieles dafür, dass er der siegreichen Startelf erneut das Vertrauen schenken wird.



Luca Schuler ist nach seinem Doppelpack gegen Kaiserslautern endültig angekommen - und vorerst im Angriffszentrum gesetzt. Linus Gechter und Marton Dardai dürften auch gegen den Zweitliga-Primus das Paar in der Innenverteidigung bilden.

Herthas mögliche Startelf: Ernst - Kenny, Gechter, M. Dardai, Zeefuik - Demme - Karbownik, Maza - Cuisance, Schuler, Scherhant

Die Prognose

Der Tipp des Gegner-Experten: "Ich erwarte eine starke Hertha, die in Lauerstellung ist, wenn man das nach vier Spieltagen so sagen kann", so F95-Fan Moritz. "Fortuna wird versuchen, sich auf seine defensive Stärke zu verlassen, Hertha kommen zu lassen und in Umschaltmomente zu kommen. Ich tippe auf ein 2:2."



Der Redaktionstipp: Hertha BSC stoppt die Düsseldorfer Serie und setzt den eigenen Lauf mit einem 3:2-Heimsieg fort.

Sendung: rbb24 Inforadio, 13.09.2024, 17:15 Uhr