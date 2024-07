2. Fußball-Bundesliga 2. Fußball-Bundesliga: Hertha BSC nimmt Diego Demme unter Vertrag Stand: 06.07.2024 09:35 Uhr

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat den ehemaligen deutschen Nationalspieler Diego Demme verpflichtet. Das teilte der Berliner Verein am Samstag mit.



Da Demmes Arbeitspapier beim italienischen Erstligisten SSC Neapel am 30. Juni ausgelaufen ist, konnte die "Alte Dame" ihn nun ablösefrei verpflichten, nachdem der avisierte Transfer im Vorjahr noch gescheitert war.

Demme hat ein Arbeitspapier bis 2026 unterschrieben. "Diego wird mit seiner Qualität und Erfahrung eine große Verstärkung für unser zentrales Mittelfeld sein. Wir freuen uns, dass wir seinen Wechsel zu Hertha BSC nun umsetzen konnten", unterstreicht Sportdirektor Benjamin Weber. Auch Diego Demme freut sich auf die Zusammenarbeit. "Ich hatte gute Gespräche mit den Verantwortlichen, in denen sie mich überzeugt haben. Bei der Unterschrift habe ich eine Riesenvorfreude gespürt. Mit so einem großen Verein kann man einiges erreichen und ich freue mich schon auf die neue Saison", erklärt Demme.

Meister und Pokalsieger mit Neapel - Zuletzt nur wenig Spielpraxis

Seit Januar 2020 zählte der zentrale Mittelfeldspieler zum Kader der SSC Neapel. Mit den Italienern gewann der 32-Jährige sowohl den Pokal (2019/20) als auch die Meisterschaft (2022/23). In den vergangenen beiden Saisons kam Demme wettbewerbsübergreifend jedoch nur noch auf zehn Pflichtspieleinsätze.

Vierter Neuzugang

In Deutschland war der Mittelfeldspieler im Profi-Bereich bislang für DSC Arminia Bielefeld, SC Paderborn und RB Leipzig aktiv. Mit seinen Leistungen im Leipziger Trikot empfahl sich Demme nicht nur für den Wechsel in die italienische Serie A, sondern auch für die deutsche Nationalmannschaft: In der WM-Qualifikation 2017 kam Demme unter dem damaligen Bundestrainer Joachim Löw zu seinem DFB-Debüt. Es sollte allerdings auch sein bislang letzter Einsatz für die Nationalelf bleiben.



Nach Luca Schuler, Kevin Sessa und Michael Cuisance ist Demme bereits der vierte Neuzugang bei Hertha BSC. Die neue Saison der 2. Bundesliga beginnt am ersten August-Wochenende (2. bis 4. August).

