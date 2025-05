buten un binnen Werder gewinnt beim Saison-Abschluss 4:1 in Heidenheim Stand: 17.05.2025 14:52 Uhr

Mit einem souveränen Auswärtssieg verabschieden die Bremer sich aus der Bundesliga-Saison 2024/25. Diese haben sie auf dem 8. Platz der Tabelle beendet.

Werder bekam gegen den 1. FC Heidenheim in der 13. Minute einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Marco Grüll im Strafraum von Benedikt Gimber gefoult wurde. Romano Schmid schnappte sich den Ball und verwandelte diesen sicher zum 1:0 (14.). Jens Stage legte in der 33. Minute das 2:0 nach. Nach einem Eckball von Marvin Ducksch traf der Däne per Kopfball. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeit.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs machten die Heidenheimer ordentlich Druck auf das Bremer Tor. Ein Tor gelang ihnen aber nicht. Stattdessen sorgte Marvin Ducksch für die Vorentscheidung. Werders Stürmer traf mit einem tollen Schuss von der Strafraumkante zum 3:0. Luca Kerber konnte per Kopfball nach einem Eckball zumindest noch auf 1:3 für die Heidenheimer verkürzen (80.). Bitter für die Bremer: Ducksch musste in der 84. Minute aufgrund einer Verletzung ausgewechselt werden. Der für ihn eingewechselte Keke Topp legte noch das 4:1 nach (86.).

Die Bremer liegen am Ende der Saison auf dem 8. Platz. Das Ziel, die Qualifikation für den Europapokal, haben sie knapp verpasst. Für die Heidenheimer ist die Saison derweil noch nicht beendet. Als Tabellensechzehnter müssen sie noch zwei Relegationsspiele gegen den Tabellendritten der 2. Liga bestreiten. Wer ihr Gegner sein wird, entscheidet sich am Sonntag.

