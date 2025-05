buten un binnen Party dank Schützenhilfe: Werders Handballerinnen feiern Nichtabstieg Stand: 25.05.2025 15:59 Uhr

Die große Ekstase blieb nach dem 41:29-Sieg beim 1. FSV Mainz 05 aus – zumindest fürs Erste. Denn Werders Verbleib in Liga 2 war an die Ergebnisse der Parallelspiele geknüpft.

Von Julian Meiser

Wie gebannt starrten die Bremer Handballerinnen nach Spielende auf ihre Handys. Während in Mainz am Samstagabend schon Schluss war, wurde bei der unmittelbaren Konkurrenz noch gespielt. Wenige Minuten später dann die Erlösung: Weil die Kurpfalz Bären am letzten Spieltag verloren und Bad Wildungen erwartungsgemäß Meister Halle-Neustadt unterlag, zogen die Bremerinnen am letzten Spieltag doch noch an den beiden Vereinen in der Tabelle vorbei.

Die Mannschaft hat 60 Minuten tolles Tempospiel gezeigt, einen tollen Teamgeist gezeigt, einen unbändigen Willen.

(Werder-Trainer Patrice Giron)

"Wir haben unseren Teil erfüllt", sagte Trainer Patrice Giron. "Und dann kam die erlösende Erkenntnis. Dementsprechend fröhlich war auch die Rückfahrt im Bus."

Die Ergebnisse:

Kurpfalz Bären 33:39 Buchholz 08-Rosengarten

Halle-Neustadt 36:29 Bad Wildungen

FSV Mainz 05 29:41 Werder Bremen

Das rettende Ufer, Platz 13, war erreicht – und der Jubel war groß. Im Kreis hüpften die Werderanerinnen durch die Halle und schrien sich die Erleichterung von der Seele. Der mitgereiste Bremer Anhang feierte auf der Tribüne und auch das Mainzer Publikum applaudierte. In der Kabine ging die grün-weiße Nichtabstiegsparty dann weiter. Gemeinsam sangen die frenetischen Spielerinnen lauthals den Stadion-Klassiker "Wir sind Werder Bremen".

Abschlusstabelle 2. Handball-Bundesliga (Frauen) Platz Verein Spiele Punkte Tordifferenz 13. SV Werder Bremen 30 16:44 -98 14. Kurpfalz Bären 30 15:45 -148 15. HSG Baden Wildungen Vipers 30 14:46 -105 16. TSG 1846 Mainz-Bretzenheim 30 7:53 -182

Die Werder-Frauen können sich somit auf eine weitere Saison in der 2. Bundesliga einstellen. An der Seitenlinie wird dann allerdings nicht mehr Interimscoach Giron stehen, sondern die Niederländerin Renee Verschuren. Giron übernimmt zur neuen Spielzeit den Posten des Sportlichen Leiters bei Werder Handballerinnen.

