buten un binnen Fußballerinnen vom ATS Buntentor gewinnen erneut den Bremen-Pokal Stand: 24.05.2025 13:50 Uhr

Am Freitagabend holten die Neustädterinnen den sechsten Pokalsieg in Serie – und dürfen somit wieder am DFB-Pokal teilnehmen. Die Partie gegen Finalgegner TV Eiche Horn endete 3:1.

Gegen den Verbandsligisten haben die Regionalliga-Fußballerinnen des ATS Buntentor einen Blitzstart hingelegt: Den ersten ATS-Treffer in der Marko-Mock-Arena in Oberneuland besorgte Birte Eichhorn bereits in der 3. Minute. Nach einem Eckball köpfte die Verteidigerin den Ball ungehindert ins Netz. Zwei Minuten später dann das identische Schema: Ecke auf Eichhorn, Kopfball, Tor (5.).

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kam der TV Eiche Horn allmählich besser ins Spiel – und konnte noch vor der Pause auf 1:2 verkürzen: Den verdienten Anschlusstreffer erzielte Horns Marie Reks, die nach einem präzisen Steilpass zunächst ATS-Torhüterin Julia Salomon aussteigen ließ und den Ball anschließend ins Tor beförderte (34). Ein weiterer Treffer gelang Eiche Horn allerdings nicht, stattdessen erhöhten die Neustädterinnen in der zweiten Hälfte auf 3:1. Die Torschützin war Ann-Cathrin Zabel (72.).

Freude und Ärger über turbulenten Start

"Mit so einem Start hatten wir ehrlich gesagt nicht gerechnet", sagte Doppeltorschützin Eichhorn nach Abpfiff dem Bremer Fußball-Verband: "Unser Plan war, von Beginn an Druck zu machen – und das ist uns gut gelungen. Die beiden frühen Tore haben uns natürlich in die Karten gespielt und viel Nervosität genommen."

Vanessa Lorenz, Trainerin vom TV Eiche Horn, ärgerte sich wiederum genau über diese Auftakt in die Partie. "Die ersten fünf Minuten haben wir komplett verschlafen – da waren wir einfach nicht auf dem Platz", erklärte Lorenz: "Wenn man dann sieht, wie stark wir uns im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit präsentiert haben, schmerzen die beiden frühen Gegentore nach Standardsituationen natürlich umso mehr."

Das Finale der Männer um den Landespokal findet am Samstag zwischen der SV Hemelingen und dem Bremer SV statt – ebenfalls in Oberneuland. Anpfiff ist um 17:30 Uhr.

