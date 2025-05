buten un binnen Welchen Gegner sich die SV Hemelingen in der 1. DFB-Pokalrunde wünscht Stand: 25.05.2025 12:12 Uhr

Meister der Bremenliga sowie Bremer Pokalsieger. Hemelingen durchlebt aktuell ein wahres Fußballmärchen – und es geht noch weiter: Bald tritt der Klub im großen DFB-Pokal an.

Von Julian Meiser

Stuttgarts Deniz Undav streckt den DFB-Pokal in die Höhe.

"Wir wünschen uns einen Bundesligisten", erklärt SVH-Trainer Feyhat Tuncel gegenüber der ARD und konkretisiert: "Bayern München in Hemelingen – hört sich das gut an?" Ein Traumlos für die Hemelinger, quasi ein Duell der Meister.

Seinem Bruder und Trainerkollegen Günter Tuncel käme auch eine Begegnung mit dem VfB Stuttgart, dem frischen DFB-Pokalsieger, gelegen. "Ich würde es interessant finden, Deniz Undav zu treffen", sagt der 34-Jährige und erläutert: "Er ist ein Landsmann von uns, die Wurzeln sind kurdisch."

Gegen Deniz Undav und den VfB Stuttgart zu spielen, wäre schon eine geile Sache.

(Hemelingens Trainer Günter Tuncel)

Neben Undav steht auch Nick Woltemade bei den Schwaben unter Vertrag. Beide haben in Bremen das Fußballspielen gelernt, sind deutsche Nationalspieler und bilden beim anstehenden Final Four in der Nations League – zusammen mit Niclas Füllkrug – das Angriffstrio des DFB-Kaders. Bei der Nations League handelt es sich um ein Turnier, das alle zwei Jahre von allen UEFA-Mitgliedsländern ausgetragen wird.

Eren Dinkci zu Gast beim Bremer Pokalfinale

Freiburgs Eren Dinkci beim Auswärtsspiel bei Werder Bremen im Weser-Stadion. Hier im Duell mit Derrick Köhn (l.).

Ähnlich erstrebenswert wäre für die Hemelinger Verantwortlichen wohl auch ein Duell mit dem SC Freiburg. Denn beim Europa-League-Qualifikant spielt seit Sommer 2024 ein altes Gesicht: der gebürtige Bremer Eren Dinkci.

Dinkcis Verbindung in seine Heimatstadt und zur SV Hemelingen ist nach wie vor groß. Beim Landespokalfinale in Oberneuland am Samstag saß er – wie auch Kugelblitz Ailton – auf der Tribüne und beobachtete den Triumph seines Jugendvereins aus nächster Nähe. "Ein Riesenerfolg. Ich habe immer einen Glücksbringer dabei. Mein Schlüsselanhänger ist von der SV Hemelingen", sagte der 23-Jährige gegenüber der "Bild".

Hemelingens Trainer mahnt vor

Die Pokalauslosung liegt für die Hemelinger momentan allerdings noch in weiter Ferne. Die Auslosung zur ersten Runde des DFB-Pokals 2025/2026 findet am 15. Juni statt. Zunächst fokussiert sich der Klub auf die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord, die am Mittwoch in Hamburg bei Altona 93 beginnt. Anschließend folgen Partien gegen den FSV Schöningen und den Heider SV.

Das ein oder andere Bierchen darf fließen, trotzdem müssen wir den Fokus behalten bei all der Euphorie.

(Hemelingens Trainer Feyhat Tuncel nach dem Pokalerfolg im Landespokal)

