NDR-Sport Hannover 96 kann doch gewinnen - und bleibt oben dran

Hannover 96 kann doch gewinnen - und bleibt oben dran Stand: 01.03.2025 14:53 Uhr

Fußball-Zweitligist Hannover 96 ist auch im siebten Spiel unter Trainer André Breitenreiter ungeschlagen geblieben. Durch das 2:1 (1:1) am Sonnabend beim 1. FC Nürnberg wahrten die Niedersachsen zudem ihre Chancen im Aufstiegsrennen.

Von Johannes Freytag

Nach zuvor fünf Remis in Folge gelang 96 endlich wieder ein Dreier - der erste seit dem 1:0-Erfolg beim Breitenreiter-Debüt in Regensburg Mitte Januar. Josh Knight und Enzo Leopold sorgten mit ihren Treffern für einen verdienten Auswärtserfolg, die Niedersachsen hatten die Partie deutlich besser im Griff, als es das knappe Ergebnis aussagt.

Am Sonntag in einer Woche (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) steht in Hannover das Niedersachsenderby gegen Kellerkind Eintracht Braunschweig (nur 1:1 gegen Ulm) an. Dann werden Fabian Kunze und Leopold fehlen, beide sahen in Nürnberg ihre jeweils fünfte Gelbe Karte und müssen für ein Spiel pausieren.

Hannover das bessere Team

Bereits beim "Club" musste 96 ohne zwei gesperrte Akteure (Jannik Dehm und Boris Tomiak) auskommen. Trainer Breitenreiter stellte daher auf eine Dreierkette in der Abwehr um - flankiert von Bartlomiej Wdowik und Sei Muroya auf den Außenbahnen. Aber die Defensive der Niedersachsen war im ersten Durchgang praktisch kaum gefordert, Hannover attackierte früh und war viel in der Nürnberger Hälfte unterwegs, heraus sprang dabei aber nur ein gefährlicher Kopfball von Knight, den FCN-Keeper Jan Reichert stark auf der Linie parierte (21.).

96 erst ausgekontert, dann sehenswert zum Ausgleich

Die Gäste hatten eigentlich alles im Griff, wurden immer stärker - ließen sich dann aber auskontern: Robin Knoche schlug vom eigenen Strafraumrand einen langen Pass an die Mittellinie. Über Stefanos Tzimas und Jens Castrop landete der Ball bei Janis Antiste, der Ron-Robert Zieler überlupfte - Tzimas setzte nach und köpfte den Ball ins Netz (36.).

Doch die Norddeutschen schüttelten sich nur kurz und fanden schnell die passende Antwort: Leopold schlenzte einen Freistoß sehenswert zum 1:1 ins Tor (42.). Für die Freunde der Statistik: Es war das erste direkte Freistoßtor für Hannover seit Dezember 2021 - damals hatte Sebastian Kerk gegen Werder Bremen getroffen.

Knight trifft, "Club"-Tor zählt nicht

Fehlten in den 45 Minuten noch die ganz großen Torraumszenen, wurde es in der zweiten Hälfte deutlich besser. Es ging hin und her auf dem Rasen: Wdowik (96) und Ondrej Karafiat (Nürnberg) ließen gute Gelegenheiten aus.

Dann klingelte es binnen weniger Minuten gleich zweimal: Nach Phil Neumanns Kopfball an die Latte traf Knight im Nachschuss zum 2:1 für die Gäste (57.), dann glich Julian Justvan für die Hausherren aus (59.) - vermeintlich, denn nach VAR-Hinweis kassierte Schiedsrichter Tom Bauer den Treffer wieder ein - Muroya war vorher gefoult worden.

Hannovers Defensive hält dicht

Der Ausgleich war zwar nicht gefallen, aber Nürnberg gestaltete das Spiel nun deutlich offener. Hannover stand tiefer und fand kaum noch Gelegenheiten für entlastende Offensivaktionen. Dafür stand aber die 96-Defensive sicher, Zieler musste nach wie vor nur selten eingreifen. So brachten die Niedersachsen den ebenso verdienten wie ersehnten Dreier über die Zeit und ließen sich von ihren 2.300 mitgereisten Fans zu Recht feiern.

Spielstatistik 1. FC Nürnberg - Hannover 96

24.Spieltag, 01.03.2025 13:00 Uhr

1. FC Nürnberg 2 Hannover 96 2

Tore:

1:0 Tzimas (36.)

Tzimas (36.) 1:1 Leopold (42.)

Leopold (42.) 1:2 Knight (57.)

1. FC Nürnberg: Jan Reichert - Drexler, Knoche (77. Emreli), Karafiát - Janisch, Jander, Castrop (67. Lubach), Yilmaz - Justvan, Antiste (88. Schleimer) - Tzimas

Hannover 96: Zieler - Knight, Halstenberg, Neumann - Muroya (62. Momuluh), Leopold, F. Kunze, Wdowik - Rochelt (63. Gindorf) - Nielsen (82. Voglsammer), Ngankam (72. Tresoldi)

Zuschauer: 31961

