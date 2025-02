Rückschlag für Fortunas Aufstiegshoffnungen Elfmeter bringt Fürth den Sieg in Düsseldorf Stand: 28.02.2025 20:25 Uhr

Fortuna Düsseldorf hat am 24. Spieltag in der 2. Bundesliga einen Rückschlag im Aufstiegskampf hinnehmen müssen. Die Rheinländer unterlagen mit 1:2 gegen Greuther Fürth. Ein unnötiger Elfmeter brachte Fortuna auf die Verliererstraße. Für das Team von Trainer Daniel Thioune war es die erste Niederlage im Jahr 2025.

Gleich mit der ersten Chance des Spiels ging die Fortuna in der 8. Minute in Führung. Isak Johannesson kann am Sechzehner unbedrängt aufziehen und schlenzte den Ball sehenswert ins lange Eck. Doch die Freude der Düsseldorfer über die Führung währte nicht lange. Gleich im Gegenzug hatte Noel Futkeu zunächst die Chance zum Ausgleich, doch seine Volley-Abnahme wurde abgefälscht und der Ball flog am Tor vorbei.

Die anschließende Ecke brachte dann aber doch den Treffer zum 1:1 (9.). Felix Klaus, der in der Hinrunde noch für die Fortuna spielte, leitete die Ecke per Hacke weiter an den Elfmeterpunkt, von dort traf Branimir Hrgota rechts unten ins Tor.

Oberdorf-Treffer zählt nicht

In der 31. Minute zappelte der Ball erneut im Tor der Gäste aus Fürth. Doch der Treffer von Tim Oberdorf, der nach einer Ecke per Kopf traf, zählte nicht. Offenbar wertete Schiedsrichter Eric Weisbach seinen Armeinsatz gegen Noah Loosli als Foulspiel. Eine harte Entscheidung, der VAR griff nicht ein.

Beide Teams agierten nach dem unterhaltsamen Auftakt aus einer sicheren Defensive. Bis zur Pause gab es in einer ausgeglichenen Partie keine großen Chancen mehr. Auch in der zweiten Halbzeit passierte auf dem Rasen lange nicht viel vor den Toren. Beiden Teams fehlten die Mittel, um sich Torchancen zu erarbeiten.

Green trifft mit dem zweiten Elfmeter

Nach 70 Minuten ertönte aus Düsseldorfer Sicht ein unnötiger Elfmeterpfiff. Keeper Florian Kastenmeier hatte seinen ehemaligen Teamkollegen Klaus ungestüm an der Torauslinie umgerannt. Kastenmeier machte seinen Fehler zunächst wieder gut - konnte den Elfer von Julian Green sogar festhalten. Kastenmeier hatte sich jedoch zu früh von der Torlinie bewegt, der Elfmeter musste nach dem Video-Check wiederholt werden. Beim zweiten Versuch traf Green souverän links unten zum 2:1 (75.).

Fortuna hatte danach nur noch eine gute Chance zum Ausgleich. Vincent Vermeij kam aus rund sieben Metern zum Abschluss, doch Loosli reagierte blitzschnell und blockte den Schuss. Fürth brachte mit einer insgesamt starken Defensivleistung die Führung über die Ziellinie.

Düsselorf in Hamburg, Fürth gegen Magdeburg

Für Fortuna geht es in der kommenden Woche samstags im Topspiel beim HSV weiter (20.30 Uhr). Fürth spielt am selben Tag zuhause gegen Magdeburg (13.00 Uhr).