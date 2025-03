Höchste Saisonniederlage Hertha BSC geht in Elversberg unter Stand: 02.03.2025 17:47 Uhr

Seit sechs Spielen ohne Sieg: Hertha BSC hat in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (02.03.2025) vier Gegentore bei der SV Elversberg kassiert. Überhaupt gilt: Die SVE ist kein Lieblingsgegner der Hertha.

Die Tore für Elversberg erzielten Muhammed Damar (11.), Robin Fellhauer (29.), Tom Zimmerschied (37.) und Semih Sahin (45.+3). Der Trainer Horst Steffen war dann auch zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Im Sportschau-Interview lobte er sie für "eine tolle Leistung" .

Damit bleibt die SVE auch nach dem 24. Spieltag ein Klub, der um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga spielt. 39 Punkte hat Elversberg - drei weniger als der Hamburger SV und der 1. FC Kaiserslautern auf den direkten Aufstiegsplätzen. Und zwei weniger als der 1.FC Magdeburg auf dem Relegationsrang drei.

Überlegen war die Hertha nur bei der Anzahl der Fouls

Für die Hertha war es bereits die zwölfte Saisonniederlage, sie hat nun statistisch gesehen jedes zweite Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga in dieser Saison verloren - auch das Hinspiel gegen Elversberg, da hieß es am Ende 1:4. Stefan Leitl war da noch nicht Trainer der Berliner. Für ihn war es das zweite Spiel als Hertha-Trainer - und die erste Enttäuschung.

Seine Spieler hatten in Elversberg eine Passquote von weniger als 70 Prozent. Sie gewannen weniger Zweikämpfe als der Gegner und hatten seltener den Ball. Überlegen war die Hertha nur in einer Statistik, in der Überlegenheit nicht unbedingt von Vorteil ist: sie foulte 18 Mal, für die Elversberger hatten Statistiker nur sechs Fouls gezählt. Die Leistung, sagte Herthas Fabian Reese der Sportschau, sei "nicht zu entschuldigen."

Als Tabellen-14. hat Hertha 26 Punkte, der Vorsprung auf Eintracht Braunschweig auf dem Relegationsrang 16 beträgt nur vier Punkte. "Für uns geht es darum, Punkte zu holen", sagte Leitl der Sportschau. "Wir müssen in dieser Liga bleiben."

Hertha kassiert (zu) einfache Gegentore

In der vergangenen Woche war Leitl mit einem torlosen Remis gegen den 1. FC Nürnberg bei Hertha gestartet. "Die Sehnsucht nach einem Erfolgserlebnis ist groß" , hatte er vor der Partie betont, doch nach einer ausgeglichenen Anfangsphase kassierte seine Mannschaft gleich den ersten Dämpfer. Nach einem flachen Pass von Maurice Neubauer durchs Zentrum lief Damar völlig frei auf das Berliner Tor zu und sorgte für die frühe Führung der Gastgeber.

Beide Mannschaften drängten auf den nächsten Treffer. Doch Hertha zeigte sich bei einem Klärungsversuch wieder zu nachlässig. Fellhauer nutzte die Chance, und die Hauptstädter verloren anschließend völlig den Faden. Elias Baum hebelte die Berliner Abwehr mit einem einfachen Chipball erneut aus, Zimmerschied erhöhte. Leitl rief am Spielfeldrand seine Mannschaft zu einer Ansprache zusammen.

Doch es kam noch bitterer aus Berliner Sicht: Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Sahin eiskalt vom Punkt. Leitl wechselte nach der Pause doppelt und brachte Diego Demme und Toni Leistner für Florian Niederlechner und Pascal Klemens. Doch die Wende gelang der Hertha auch mit ihnen nicht.

Elversberg in Lautern, Hertha gegen Schalke

Die SV Elversberg ist am Freitagabend in Kaiserslautern gefragt (18.30 Uhr). Hertha empfängt den FC Schalke 04 im Olympiastadion (08.03., 13.00 Uhr).