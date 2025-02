Traum-Einstand für Torhüter Matchwinner Karius - Schalkes großer Sieg gegen Münster Stand: 28.02.2025 20:26 Uhr

Loris Karius wird bei seinem Debüt für Schalke 04 zum Helden: Er zeigt gegen Preußen Münster eine spektakuläre Doppelparade, hat aber auch etwas Glück.

Mit einer überragenden Doppelparade in der Schlussphase hat Torhüter Loris Karius dem FC Schalke 04 einen 1:0 (0:0)-Sieg gegen Preußen Münster gerettet. Erst riss der Winterzugang bei seinem ersten Einsatz für die Gelsenkirchener nach einem abgefälschten Schuss die Fäuste rechtzeitig hoch, dann wehrte er den folgenden Kopfball ab. Das Tor des Tages in einer ausgeglichenen Partie erzielte Pape Meissa Ba (86.).

Damit feierte Schalke am Freitagabend einen wichtigen Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga. Nach drei Niederlagen aus den vergangenen vier Spielen waren in Gelsenkirchen zuletzt die Sorgen gewachsen, tiefer in den Abstiegskampf verwickelt zu werden. Nun beträgt der Abstand auf den Relegationsplatz 16 neun Punkte, auf die Preußen sieben Punkte.

Münster trat erstmals nach 35 Jahren wieder beim FC Schalke an, spielte zum ersten Mal überhaupt in der nahe gelegenen, 2001 gebauten Arena. Noch vor zwei Jahren hatten die Preußen in der Regionalliga West im Parkstadion gegen Schalkes Zweitvertretung gespielt. Als Tabellen-15. liegt der Aufsteiger weiterhin nur knapp vor dem Relegationsplatz.

Schalke mit Personalsorgen

Schalke musste vor allem in der Offensive schwerwiegende Ausfälle verkraften, in Moussa Sylla (Muskelfaserriss) und Kenan Karaman (krank) fehlten die beiden mit Abstand besten Torschützen. Ohne etatmäßigen Mittelstürmer gingen die Schalker in die Partie, die Offensivspieler Aymen Barkok, Amin Younes, Christopher Antwi-Adjei und Mehmet Aydin teilten sich die Aufgaben im Zentrum.

Karius verdrängt Heekeren

Auch im Schalker Tor gab es eine Veränderung, hier aber freiwillig. Winter-Zugang Karius ersetzte den nicht immer sicheren Justin Heekeren als Nummer eins. Seit 2020 war der ehemalige Stammtorhüter des FC Liverpool bei wechselnden Vereinen nur in sieben Pflichtspielen zum Einsatz gekommen.

Gegen Münster fand Karius trotz fehlender Spielpraxis stark in die Partie, als er gegen den völlig frei auf ihn zustürmenden Joshua Mees mit dem Fuß klärte. Ein Tor wäre wegen Abseits vermutlich aberkannt worden, aber auch so war die Szene ein Signal, dass Karius für Sicherheit sorgen kann.

Ansonsten hatte die erste Hälfte nur wenige Höhepunkte. Schalke kam einmal durch Aydin aus der Distanz gefährlich zum Abschluss (22.), für Münster hätte Mees per Kopf treffen können (41.).

Kirkeskov an den Innenpfosten, Karius im Glück

Nach dem Wechsel wirkte Schalke etwas mutiger und war in der 63. Minute nah dran an der Führung. Paul Seguin lenkte einen Aydin-Schuss an den Außenpfosten. Noch knapper war es fünf Minuten später auf der anderen Seite, als Preußens Mikkel Kirkeskov nach einem Barkok-Querschläger am Innenpfosten scheiterte.

Karius war bei einem Fallrückzieher von Kinsombi (71.) zur Stelle, hatte eine Minute später aber auch Glück. Bei einer Flanke verschätzte er sich und traf mit der Faust nicht den Ball, sondern zwei Münsteraner am Kopf. Schiedsrichter Deniz Aytekin ließ weiterlaufen, auch VAR Benjamin Cortus hatte keine Einwände. Aytekin gab sein Profi-Debüt in dieser Saison, zuvor war er acht Monate wegen gesundheitlicher Probleme ausgefallen.

Karius rettet Sieg

Als alles schon nach einem Remis aussah, hatte Schalkes Joker Ba plötzlich viel Platz vor sich. Einen Haken und einen Schuss in die kurze Ecke später führte S04 mit 1:0. Weil anschließend Karius über sich hinauswuchs, blieb der Schalker Vorsprung bestehen. Der Sieg ist auch ein Verdienst des nicht unumstrittenen Trainers Kees van Wonderen nach dessen gelungener Rochade auf der Torwartposition.

Schalke in Berlin, Münster gegen Nürnberg

Am 25. Spieltag geht es für Schalke nach Berlin (08.03., 13.00 Uhr). Münster hat den 1. FC Nürnberg zu Gast (09.03., 13.30 Uhr).