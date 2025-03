Doppelschlag führt zum Sieg Souverän gegen Regensburg - Lautern bleibt im Aufstiegsrennen Stand: 01.03.2025 15:18 Uhr

Wichtiger Heimsieg für den 1. FC Kaiserslautern: Mit einem souveränen 3:0 (0:0)-Heimsieg gegen Kellerkind Regensburg festigten die Pfälzer ihre Position im Aufstiegsrennen und sprangen vorerst auf Rang zwei des Tableaus.

Es geht so langsam in die "Crunch time", wie man die entscheidenden Saison-Wochen im Frühjahr auch im Fußball nun gerne nennt. Für den FCK, der mitten im Aufstiegskampf zur Bundesliga mitmischt, bedeutet das: Gegen Kellerkind Regensburg sollten tunlichst keine Punkte liegen gelassen werden. Der Jahn hingegen steckt tief im Schlamassel: Elf Spiele vor dem Saisonende lagen die Oberpfälzer vor der Partie sechs Punkte hinter dem Relegationsplatz und acht hinter dem direkt rettenden Ufer.

Temporeicher Beginn

Drei Punkte müssen her - das galt also für beide Teams. Entsprechend hielten sich die Teams nicht lange mit Vorgeplänkel auf. Es ging nach vorn! Mit dem FCK und seiner ersten gefährlichen Situation schon nach gut zwei Minuten: Marlon Ritter hatte sich rechts fein durchgesetzt, ging von außen in Richtung Tor und prüfte Julian Pollersbeck im Tor des Jahn mit einem harten Flachschuss gleich mal richtig.

Doch auch auf der anderen Seite wurde es früh brenzlig: Nach einem tiefen Ball klärte FCK-Verteidiger Jan Elvedi unglücklich in die Mitte und Kai Pröger hatte plötzlich freie Schussbahn. Seinen direkten Abschluss von halbrechts konnte Lauterns Keeper Julian Krahl aber per Fußabwehr parieren (10.).

Regensburg überrascht

Erstaunlicherweise übernahm das Schlusslicht nunmehr die Spielkontrolle. Und hatte nach 20 Minuten die nächste sehr gute Chance: Sargis Adamyan, Leihgabe vom 1. FC Köln, hatte nach einem Lauterer Ballverlust in der eigenen Hälfte aus 22 Metern abgezogen. Sein Fernschuss strich aber um Zentimeter rechts vorbei. Krahl wäre da nicht herangekommen.

Für den FCK wurde es höchste Zeit zu reagieren. Das funktionierte in Form eines Schnellangriffs über links. Mittelfeldmann Filip Kaloc wurde halblinks freigespielt, hatte 13 Meter vor dem Tor freie Schussbahn. Aber auch er konnte Pollersbeck, der vor zehn Jahren selbst einmal das Lauterer Trikot getragen hatte, nicht überwinden (26.). Drei Minuten später eine Monster-Parade vom Jahn-Keeper: Aches Flachschuss aus 15 Metern fischte der 30-Jährige sensationell aus dem Eck.

FCK-Blitzstart in 2. Hälfte

Nach der munteren ersten Spielhälfte, die allerdings torlos geblieben war, begann der zweite Abschnitt mit einem Knaller: 94 Sekunden waren gespielt, da lag der FCK vorn. Florian Kleinhansl hatte sich links gut abgesetzt und seine Flanke landete am Fünfmetereck bei Ragnar Ache, der per Kopf zum 1:0 verwandelte.

Damit nicht genug: Die Regensburger Abwehr unterschätzte drei Minuten später einen langen Ball, der plötzlich Ritter ins Spiel brachte. Aus 13 Metern schob der Mannschaftskapitän der Lauterer souverän zum 2:0 ein (49.). Ein Schock für den Jahn, der in der Folge eher verzweifelt versuchte, noch einmal Anschluss zu finden.

Ein Unterfangen, das spätestens mit dem 3:0 erldigt war. Wieder war es Ache, der traf: mit einem wuchtigen Ferschuss in der 70. Minute. Das war's: Lautern brachte den Sieg über die Runden und sprang damit vorerst auf Rang zwei der Zweiten Liga.

Lautern gegen Elversberg, Regensburg gegen Paderborn

Kaiserslautern ist am Freitagabend in Elversberg zu Gast (18.30 Uhr). Am Sonntagmittag erwartet Regensburg die Mannschaft aus Paderborn (13.30 Uhr).