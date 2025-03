Sieg gegen Tabellenführer HSV SC Paderborn macht die 2. Liga noch spannender Stand: 02.03.2025 16:08 Uhr

In der 2. Fußball-Bundesliga rückt die Spitze noch enger zusammen: Der SC Paderborn hat nach dem 2:0 (1:0)-Sieg gegen den Hamburger SV als Tabellenvierter nur einen Punkt Rückstand auf den Spitzenreiter, der erstmals seit November wieder verlor.

Filip Bilbija sorgte für die Pausenführung der Paderborner (15. Minute), die nun zehn Punkte aus den vergangenen vier Spielen holten. Adriano Grimaldi beruhigte die Nerven seines Trainers Lukas Kwasniok mit dem 2:0 (84.).

Der HSV bleibt nach der vierten Saisonniederlage, der ersten unter Trainer Merlin Polzin (zuvor sechs Siege und vier Unentscheiden), aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber dem punktgleichen 1. FC Kaiserslautern an der Tabellenspitze.

Riemann wieder im Tor und Sieger gegen Selke

Manuel Riemann stand beim SC Paderborn wieder im Tor, nachdem er seine Rotsperre von drei Spielen abgesessen hatte. In der ersten Halbzeit bekam es der ehemalige Bochumer vor allem mit Davie Selke zu tun, dem Mittelstürmer des HSV. Bei dessen bester Chance aus kurzer Distanz bremste Riemann den Ball, sodass ihn Aaron Zehnter noch rechtzeitig vor der Torlinie wegschlagen konnte (34.).

Wunderschöne Flanke von Ansah bereitet 1:0 vor

Zu diesem Zeitpunkt lag der Tabellenführer in einem ganz ansehnlichen Spiel längst zurück, weil Ilyas Ansah etwas äußerst Ansehnliches gelungen war. Der linke Flügelspieler brachte eine Flanke mit dem Außenrist auf den zweiten Pfosten, an dem der rechte Flügelspieler Casper Terho mit dem Kopf an den Ball kam. In der Mitte war Filip Bilbija schneller als sein Gegenspieler und köpfte die Paderborner in Führung.

Filip Bilbija köpft das 1:0 gegen seinen ehemaligen Klub.

Ehemaliger Hamburger trifft

Bilbija war 2023 vom HSV zum SCP gewechselt und erzielte gegen seinen ehemaligen Klub seinen sechsten Saisontreffer. Schon im Hinspiel waren ihm beim 2:2 im Volkspark beide Tore gelungen.

Es ging in Ordnung, dass Kwasnioks Mannschaft mit dem knappen Vorteil in die Pause ging, denn sie war ein bisschen besser, vor allem auch sehr diszipliniert.

Heuer Fernandes lenkt Ball an den Pfosten

Am 8. November 2024 hatte der HSV zuvor zuletzt ein Spiel verloren, damals mit 1:3 bei Eintracht Braunschweig. So schwach wie beim Abstiegskandidaten spielte die Mannschaft am Sonntag nicht, aber entscheidend besser wurde sie in Paderborn nach der Pause auch nicht. Trainer Polzin, der vergangene Woche wegen einer Grippe den 3:0-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern verpasste, sah seine Mannschaft meistens in der Defensive.

Daniel Heuer Fernandes verhinderte, dass Paderborn bei den Angriffsbemühungen zu einem weiteren Treffer kam. Der Torhüter lenkte einen Schrägschuss von Zehnter entscheidend an den Innenpfosten (54.).

Grimaldi mit der Entscheidung

Die Latte striff ein wuchtiger Schuss von Jean-Luc Dompé, der damit für einen ganz seltenen Moment in der zweiten Halbzeit sorgte, in dem Hamburger gefährlich wurden (77.).

Für die nach der Pause deutlich besseren Gastgeber sorgte Grimaldi nach Vorarbeit des überragenden Ansah für die Entscheidung.

Paderborn in Regensburg, Hamburg gegen Düsseldorf

Der SC Paderborn ist am 25. Spieltag beim SSV Jahn Regensburg gefragt (09.03., 13.30 Uhr). Der HSV empfängt am Samstagabend die Fortuna aus Düsseldorf zum Topspiel (20.30 Uhr).