22. Hamburg möchte reagieren. Nach dem Gegentreffer sind die Gäste überlegen und arbeiten am schnellen Ausgleich. Wieder geht es über die linke Seite und Dompé wird im linken Halbfeld zu Fall gebracht. Die anschließende Hereingabe kann Riemann zunächst klären. Doch die Rothosen setzen gut nach und Meffert bringt von der rechten Strafraumkante den Ball wieder zurück in den Strafraum. Dort kann sich Selke lösen und aus sieben Metern einen Kopfball in die rechte Ecke setzen. Aber es ist ein bisschen zu wenig Druck auf dem Abschluss und Riemann fängt das Leder sicher.

20. Beinahe gelingt dem HSV die prompte Antwort. Dompé hat die Kugel auf der linken Seite und setzt mit einem schönen Pass durch die Lücke Karabec ein. Von der linken Grundlinie bringt der Tscheche die scharfe Hereingabe in den Fünfmeterraum, die Riemann mit dem Fuß entschärfen kann. Aus sieben Metern versucht es Selke noch mit einem direkten Abschluss, trifft das Leder aber nicht richtig.

18. Nun sind die Gäste um eine Antwort bemüht. Der HSV ist keinesfalls das schlechtere Team, aber Paderborn hält gut dagegen und nutzte seinen ersten Hochkaräter mustergültig. Darauf muss Hamburg jetzt reagieren.

15. Nach einer Viertelstunde schockt der SC Paderborn die Gäste aus Hamburg! Wieder setzen sich die Gastgeber in der gegnerischen Hälfte fest und auf der linken Seite bekommen die Hamburger keinen Zugriff. So hat Ansah zu viel Raum, der eine herrliche Hereingabe mit den Außenrist auf den zweiten Pfosten bringt. Dort kann sich Terho stark im Kopfballduell durchsetzen und bringt den Aufsetzer am Fünfmeterraum an den langen Pfosten. Aus kurzer Distanz kommt so Bilbija zum Kopfball, der das Leder über die Linie drückt und somit die Führung für Paderborn erzielt.

15. Filip Bilbija Paderborn Tooor mit dem Kopf für SC Paderborn 07, 1:0 durch Filip Bilbija

13. In der Folge bekommen die Paderborner zwei Eckbälle, die allerdings von den Hintermannschaft des HSV souverän geklärt werden können. Beide Male schieben die Gastgeber aber gut nach und unterbinden mögliche Umschaltsituationen der Rothosen blitzschnell.

11. Zehnter sorgt für den ersten gefährlichen Abschluss. Auf der linken Seite verschaffen sich die Gastgeber Überzahl und Ansah marschiert die Linie entlang. Er macht am Sechzehnereck einen Schritt nach innen und spielt dann zum hinterlaufenden Zehnter. Aus 14 Metern und spitzem Winkel zieht Zehnter scharf ab. Doch sein flacher Abschluss fliegt knapp am langen Pfosten vorbei.

9. Beide Teams scheinen gut aufeinander eingestimmt und es entwickeln sich dadurch in dieser Anfangsphase wenig Gefährliches. Beide Mannschaften starten sehr strukturiert, doch in den Offensivaktionen gibt es noch zu viele Unsicherheiten und demnach zu leichte Ballverluste.

6. Die Hamburger werden mutiger. Mit einer schönen Seitenverlagerung landet die Kugel auf der linken Seite bei Dompé. Der Flügelspieler zieht nach innen und sucht aus 14 Metern den Abschluss. Doch sein Schlenzer aus halblinker Position wird geblockt.

5. Auf der rechten Seite im Sechzehner hat Mikelbrencis zu viel Zeit und setzt den hinterlaufenden Sahiti in Szene. Bei dessen Hereingabe fliegt die Kugel allerdings über die Torauslinie und es gibt Abstoß für die Gastgeber.

3. In den ersten wenigen Spielminuten hat Paderborn viel Ballbesitz und somit erstmal die Spielkontrolle. Die Gäste laufen auf Höhe der Mittellinie aggressiv an und suchen dadurch die Ballgewinne. Bisher kommen die Hausherren nicht wirklich ins Angriffsdrittel.

1. Der Ball rollt! Die Hausherren schlagen einen weiten Ball nach vorne in Richtung Ansah, der das Leder aber nicht richtig kontrollieren kann. Dadurch ist der HSV schnell in Ballbesitz.

1. Spielbeginn

Die Akteure stehen bereit. Die Sonne scheint über Ostwestfalen. Alles ist angerichtet für eine packende Zweitligabegegnung. Auch der Unparteiische Dr. Robert Kampka ist soweit und führt die Protagonisten auf den Rasen in Paderborn. In wenigen Augenblicken beginnt die Partie zwischen dem SC Paderborn und dem Hmburger SV. Wir freuen uns auf eine unterhaltsame Partie.

In der bisherigen Statistik zeigt sich, dass der SC Paderborn vor allem in der jüngsten Vergangenheit kein Selbstläufer für den HSV war. Bisher spricht die Statistik noch für die heutigen Gäste, die aus 16 Begegnungen acht für sich entscheiden konnten. Allerdings haben die Hamburger seit Oktober 2022 nicht mehr gegen die Ostwestfalen gewinnen können. Besonders bitter in Erinnerung dürfte die 1:0-Niederlage der Rothosen in Erinnerung bleiben, die ihre Aufstiegsambitionen im vergangenen Jahr damit endgültig begraben mussten. Doch es fühlt sich so an, als wäre der HSV in dieser Saison schwer ins Wanken zu bringen, die heute natürlich die kleine Durststrecke gegen Paderborn beenden wollen. Auch aufgrund der Trainerposition bringt die Partie etwas Brisanz. Nach der Entlassung von Steffen Baumgart wurde Lukas Kwasniok als Nachfolger gehandelt und hat wohl auch ein Angebot der Hamburger erhalten. Doch der Sportdirektor der Paderborner, Benjamin Weber, gab sein Veto, obwohl mit Kwasniok wohl etwas anderes vereinbart war. Bekanntlich folgte Polzin auf Baumgart und Kwasniok blieb in Paderborn.

Bei den Hausherren nimmt Cheftrainer Łukasz Kwasniok zwei Veränderungen vor. Nach seiner Rotsperre, die sich über drei Spiele gezogen hat, steht Manuel Riemann wieder zwischen den Pfosten und verdrängt Markus Schubert zurück auf die Bank. Außerdem setzt Kwasniok in der Offensive auf Filip Bilbija, der heute für Santiago Castaneda auf den Platz kommt. Dadurch wollen die Hausherren etwas angriffslustiger gegen die Hamburger auftreten.

Bei den Gästen gibt es zwei wichtige Veränderungen. Zunächst steht Cheftrainer Merlin Polzin, der das Topspiel in der vergangenen Woche gegen Kaiserslautern mit einer Grippe verpasste, wieder an der Seitenlinie der Gäste. In seiner Formation nimmt er nur einen Wechsel vor. Für Adedire Mebude steht Emir Sahiti in der Startelf und übernimmt den rechten Flügel.

Doch auch der HSV will den Ausrutscher der Verfolger aus Köln nutzen und den Abstand an der Tabellenspitze heute Mittag vergrößern. Mit einem Auswärtserfolg könnten sich die heutigen Gäste auf drei Punkte auf Kaiserslautern und vier Punkte auf Köln absetzen. Bisher befindet sich der HSV in herausragender Verfassung und unter dem Cheftrainer Merlin Polzin haben die Rothosen noch keine Partie verloren. Dennoch schwebt in Hamburg stets die Sorge aus den vergangenen Saisons, den Aufstieg doch noch irgendwie zu verpassen. Umso wichtiger ist es die konstante Leistung auch bei den kniffligen Gegnern wie Paderborn zu unterstreichen und die wichtigen Punkte im Kampf um den direkten Aufstieg einzutüten. Bereits in der vergangenen Woche bewiesen die Hamburger, dass sie auch gegen die Topteams der zweiten Liga starke Auftritte zeigen können. Denn gegen Kaiserslautern gewannen die Hamburger zuhause deutlich und überlegen mit 3:0. Auch heute brauchen sie eine solche Vorstellung, um die Paderborner im eigenen Stadion im Schach zu halten.

Weiterhin bleibt die zweite Bundesliga vor allem im Aufstiegsrennen extrem spannend. Zu diesem Zeitpunkt am 24. Spieltag trennen Platz eins und Platz zehn lediglich sieben Punkte. Aus diesem engen Rennen wollen die Paderborner heute Profit schlagen. Mit einem Heimsieg gegen die Hamburger könnten die Gastgeber durch die Niederlage der Kölner am gestrigen Abend auf den dritten Rang und somit auf den Relegationsplatz springen. Derzeit sind die heutigen Gastgeber gut in Form und konnten aus den letzten drei Spielen sieben Punkte sammeln. Gegen Hannover in der vergangenen Woche kamen sie trotz Rückstand gegen die Niedersachsen zurück und erkämpften dank eines späten Treffers von Grimaldi noch einen wichtigen Punkt im Aufstiegsrennen. Doch im Aufeinandertreffen mit den formstarken Hamburgern müssen die Paderborner nochmal eine Leistungssteigerung zeigen um im heutigen Heimspiel etwas Zählbares gegen den Tabellenführer mitzunehmen.