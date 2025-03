Club lange sehr passiv Hannover dreht Verfolgerduell in Nürnberg Stand: 01.03.2025 15:11 Uhr

Hannover 96 hat mit einem Sieg beim direkten Kontrahenten 1. FC Nürnberg den Kontakt zur erweiterten Tabellenspitze in der 2. Bundesliga gehalten. Die Niedersachsen gewannen am Samstag in Franken mit 2:1 (0:1) und rangieren aktuell nur drei Punkte hinter dem Relegationsplatz.

Stefanos Tzimas hatte den 1. FC Nürnberg noch vor der Pause in Führung gebracht und dabei den Spielverlauf auf den Kopf gestellt (36.). Die Gäste hatten bis dahin das Spiel dominiert und hatten das 1:0 ihrerseits in der 21. Minute nur knapp verfehlt, als Josh Knight mit dem Kopf aus kurzer Distanz an Club-Kepper Jan Reichert gescheitert.

Doch das Team von Gästecoach Andre Breitenreiter ließ sich vom Gegentreffer nicht einschüchtern und erzielte schnell den Ausgleich: Enzo Leopold versenkte einen Freistoß aus etwa 22 Metern unhaltbar.

2. Abschnitt: Club weiter defensiv eingestellt

Auch nach der Pause zeigten sich die 96er als das aktivere Team. Einzig Berkay Yilmaz zeigte mit einem wilden Schuss ein offensives Zeichen der Gastgeber, der aber das Tor der Gäste deutlich verfehlte.

Besser machte es Hannover 96 - benötigte aber erneut eine Standardsituation, um in Führung zu gehen: Nach einem Freistoß, wieder von Leopold getreten, köpfte Verteidiger Phil Neumann aufs Tor, traf aber nur die Latte. Knight schaltete am schnellsten und staubte ab (57.).

Nürnberg mit "Nehmer"-Qualitäten

Doch auch die "Clubberer" bewiesen "Nehmer"-Qualitäten. Denn fast im Gegenstoß legte Janis Antiste für Julian Justvan auf, der zum Ausgleich traf. Doch auf einen Hinweise des VAR sah sich Schiedsrichter Tom Bauer die Entstehung des Treffers an und erkannte ein klares Foul von Antiste an Sei Muroya. Das Tor wurde zurückgenommen.

In der Schlussphase trieb FCN-Trainer Miroslav Klose sein lange Zeit viel zu passives Team noch einmal nach vorne. Die Franken drückten auf den Ausgleich, der sich jedoch nicht mehr bewerkstelligen ließ.

Nürnberg in Münster, Hannover gegen Braunschweig

Nürnberg tritt am nächsten Spieltag am Sonntagnachmittag bei Preußen Münster an (09.03., 13.30 Uhr). Zur selben Zeit empfängt Hannover die Mannschaft aus Braunschweig.