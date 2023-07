Fußball | Testspiele Zwickau unterliegt HSV II, Jena und Chemie Leipzig souverän, Chemnitzer FC mit knappem Sieg Stand: 08.07.2023 17:41 Uhr

Vier Regionalligisten waren heute im Einsatz. Zwickau unterlag bei der Zweitvertretung des HSV, der Chemnitzer FC entging gegen Kahla knapp einer Blamage. Chemie Leipzig und der FC Carl Zeiss Jena gewannen souverän.

Vier Regionalligisten aus Mitteldeutschland waren am Samstag (08. Juli) im Testspiel-Einsatz. Während Chemie Leipzig gegen den SC Freital und der FC Carl Zeiss Jena im Stadtduell gegen Schott souveräne Siege einfuhren, taten sich der FSV Zwickau und der Chemnitzer FC schwer.

Zwickau verliert erste Bewährungsprobe gegen HSV II

Drittliga-Absteiger FSV Zwickau unterlag bei der zweiten Mannschaft des Hamburger SV (Regionalliga Nord) in Langlingen mit 1:2 (0:2). Die Norddeutschen gingen in der ersten Halbzeit durch Omar Silla und Arlind Ibrahim Rexhepi in Führung. Testspieler Lloyd Addo Kuffour konnte in der 90. nur noch den Anschlusstreffer erzielen. Der 21-Järhige holte vorher einen Elfmeter für Zwickau raus, den Michal Mikolajczak allerdings vergab. Damit hat die Elf von Neu-Trainer Rico Schmitt im zweiten Testspiel in der Vorbereitung die erste Niederlage kassiert, nachdem es am Freitag (07. Juli) einen 3:0-Sieg gegen den MTV Langlingen gab. Noch bis morgen sind die Schwäne im Trainingslager im niedersächsischen Wesendorf.

Chemie besiegt SC Freital dank Doppelpackern Mast und Oke

Die BSG Chemie Leipzig gab sich im heimischen Alfred-Kunze-Sportpark keine Blöße gegen den Oberligisten SC Freital und gewann mit 6:1 (2:0). Paul Horschig brachte die Leutzscher in Führung (7. Minute), Dennis Mast erhöhte per Doppelpack auf 3:0 (22. und 52. Minute). Nach dem Tor von Horschig traf auch sein Innenverteidiger-Kollege Philipp Harant (61.). Neuzugang Elias Ndukwe Oke erhöhte binnen drei Minuten mit einem Doppelschlag (74. und 77. Minute). Tom Grafe erzielte knapp zehn Minuten vor dem Ende den Ehrentreffer für den SC.

Carl Zeiss souverän gegen Schott Jena

Der FC Carl Zeiss Jena hat das Duell gegen Stadtnachbarn SV Schott Jena (Thüringenliga) mit 5:0 (2:0) gewonnen. Jan Dahlke eröffnete in der 37. Minute den Torreigen. Benjamin Zank, den der FCC zur neuen Saison aus dem eigenen Nachwuchs in die erste Mannschaft hochgezogen hat, erhöhte vor der Pause. Joel Richter per Doppelpack (46. und 78. Minute), sowie Max Grimm erzielten die weiteren Tore.

Chemnitz entgeht Blamage gegen Kahla knapp

Der Chemnitzer FC hat gegen die BSG Chemie Kahla (Landesklasse) denkbar knapp gewonnen. Nach drei Kantersiegen in den ersten drei Testspielen tat sich die Elf von Christian Tiffert lange schwer. Erst in der 88. Minute erzielte Testspieler Davis Smith per Abstauber das einzige Tor des Tages zum 1:0-Sieg.

___

jar