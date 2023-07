Handball | Bundesliga U21-Weltmeister Heitkamp will in Eisenach zeigen, dass "ich ein Bundesligaspieler bin" Stand: 05.07.2023 13:37 Uhr

Nach einem Totalschaden im Knie stand die Karriere von Niclas Heitkamp auf der Kippe, ehe sie so richtig beginnen konnte. Aber der Leipziger kämpfte sich zurück, krönte sein Comeback mit dem U21-WM-Titel und will nun in Eisenach angreifen.

Niclas Heitkamp hat erstmal das Weite gesucht. Auf der griechischen Insel Kreta verbringt der 20-Jährige gerade seinen Sommerurlaub. Kurz abschalten nach bewegenden Monaten und den Akku wieder aufladen – denn schon bald wartet eine neue Aufgabe für den frisch gekürten Handball-U21-Weltmeister. "Es ist immer noch schwer zu realisieren, was da so alles passiert ist. Aber es fühlt sich sehr schön an", erzählt Heitkamp am Mittwochvormittag (5. Juli) im "Sport im Osten"-Interview gerade etwas mehr als zwei Tage nach dem Finaltriumph der DHB-Auswahl über Ungarn.

Langer Weg zurück – und zum WM-Stammspieler

Erst jetzt habe er es "langsam geschafft, jede der unzähligen Nachrichten zu beantworten", die den gebürtigen Leipziger seit Sonntagabend erreicht hatten. "Ich bin nicht total zufrieden mit mir. Ich konnte viel lernen, aber es gibt noch viel zu tun", resümiert er selbstkritisch die zwei Wochen der Heim-WM. Dass der gebürtige Leipziger im Rückraum des Teams von Bundestrainer Martin Heuberger überhaupt als Stammspieler maßgeblichen Anteil am Titel trug, war alles – nur nicht selbstverständlich. Vor zwei Jahren erlitt er bei der U19-EM einen Totalschaden im Knie mit Knorpelschaden, Kreuzband- und Meniskusriss. 13 Monate fiel er aus, die Karriere stand auf der Kippe.

Aber Niclas Heitkamp gab nicht auf, biss sich durch und schaffte es zurück auf die Platte. Der SC DHfK Leipzig, bei dessen Minis er vor 13 Jahren mit dem Handball anfing, gab ihm die Zeit und Unterstützung für den langen Weg zurück: "Natürlich musste ich die harte Arbeit ausführen, aber ich habe die Bedingungen bekommen, um so ein Comeback zu feiern. Ohne Leipzig wäre ich da gar nicht hingekommen."

Raus aus der heimischen Komfortzone

Auf immerhin 18 Bundesliga-Einsätze brachte es der zunächst über die DHfK-U23 wieder herangeführte Rechtshänder bislang. Zumindest bei seinem Heimatverein werden zunächst keine weiteren dazukommen. Nach dem Urlaub wird Heitkamp die Messestadt für mindestens ein Jahr erstmals verlassen. Bundesliga-Aufsteiger ThSV Eisenach hat den Junioren-Weltmeister unter Vertrag genommen.

"Natürlich fällt es mir nicht leicht, Leipzig zu verlassen", gesteht Heitkamp, aber "mit Eisenach wartet eine sehr coole neue Aufgabe, die mich aus der Komfortzone bringt." Ihm sei klar, "dass ich ein gutes Jahr spielen muss, um mir selbst und den anderen zu zeigen, dass ich ein Bundesligaspieler bin. Und das ist jetzt das Ziel."

mhe