Fußball | 2. Bundesliga Titz rechnet mit "heißem Tanz" beim Topspiel FCM gegen Karlsruhe Stand: 20.09.2024 18:40 Uhr

Nach seinem tollen Saisonstart erwartet Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg ein echter Gradmesser: Mit dem Karlsruher SC reist am Sonntag der Tabellenzweiten zum Dritten. Dem FCM könnte Historisches gelingen. Dazu muss der beste Torjäger der Liga gestoppt werden.

Der 1. FC Magdeburg rechnet beim Verfolgerduell in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Karlsruher SC mit einem "heißen Tanz". Das sagte FCM-Trainer Christian Titz vor dem Aufeinandertreffen des Tabellendritten gegen den Zweiten am Sonntag (13:30 Uhr/Live-Ticker und Audiostream).

Trainer gehen mit dem 0:7 aus dem Vorjahr unterschiedlich um

Das 0:7 aus dem Vorjahr, Magdeburgs höchste Zweitliga-Pleite überhaupt, und Revanchegelüste spielen für Titz keine große Rolle: "Ich bin keiner, der in der Vergangenheit lebt. Wir brauchen auch kein Ergebnis, um den KSC ernst zu nehmen. Das ist eine sehr gute Mannschaft. Wir sind gut beraten, wenn wir uns auf das Spiel am Sonntag und die jetzige Mannschaft des KSC fokussieren und darauf, wie wir eigene Akzente setzen können."

Die FCM-Abwehr will ein Debakel wie im März verhindern.

Sein Kontrahent Christian Eichner sieht die Situation anders: "Als Spieler am Sonntag muss ich wissen, dass ein 7:0 mit dem Gegner in der Erinnerung etwas macht. Ich bin froh, dass wir bei dem Spiel keinen auf Zirkus Krone gemacht haben."

Christian Titz lobt beim Gegner dessen "Kontinuität und Kompaktheit" und nicht nur das: "Mit dem Ball sind sie noch dominanter geworden., Richtig gefährlich sind sie beim Umschaltspiel, und sie haben eine außergewöhnliche Qualität beim Herausspielen von Standardsituationen." Auch den mit sechs Treffern besten Zweitliga-Goalgetter, den Georgier Budu Zivzivadze, gilt es, in den Griff zu bekommen: "Er ist ein Stürmer in der Box, da hat er Qualitäten, und da ist es wichtig, dass wir da in der Zuordnung sind und ins Blocken kommen, weil er einen guten Abschluss hat."

Budu Zivzivadze (re.) schoss sich an die Spitze der Zweitlgia-Torjägerliste.

Letzter Heimsieg im Februar - erstmals drei Siege in Folge?

Sein Team ist mit zwei Heim-Remis in die Saison geschafft. Der Sprung auf Rang drei gelang dank drei Auswärtssiegen. Ohnehin ist beim FCM vor eigener Kulisse schon längere Zeit Luft nach oben. Seit dem 24. Februar und einem 3:0 gegen Schalke 04, warten die Blau-Weißen auf einem Heimsieg. Titz wollte sich auch damit nicht groß beschäftigen. Offenbar soll diese Negativserie nicht in die Köpfe seiner Spieler: "Lassen Sie uns darüber nach dem Spiel reden", beschied er eine entsprechende Nachfrage. Immerhin gibt es auch zwei gute Statistiken am Horizont: Die Elbestädtern könnten erstmals drei Siege hintereinander feiern und erstmals sechs Zweitliga-Spiele ohne Niederlage absolvieren.

KSC-Coach Christian Eichner sagt: "Grundsätzlich ist es ein sehr komplexes Spiel gegen Magdeburg. Sie haben eine besondere Spielweise, mit sehr viel Ballbesitz und sind sehr dominant. Es macht Spaß, der Mannschaft zuzuschauen."

KSC-Trainer Christian Eichner hat einen Umbau bislang erfolgreich bewältigt.

Auch SCM - Kiel: FCM rät zu öffentlichen Verkehrsmitteln

25.000 Zuschauer werden zum Spitzenspiel erwartet. Der FCM rät zur Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, weil am Sonntag noch eine Rad-Demo und um 18:00 Uhr der Handball-Klassiker SC Magdeburg gegen den THW Kiel in der benachbarten GETEC-Arena stattfinden.

cke