Fußball | Testspiele Siege für Lok, Erfurt, Eilenburg und Chemie Leipzig Stand: 12.07.2023 21:17 Uhr

Der 1. FC Lok Leipzig hat im Rahmen seines Trainingslagers in Mecklenburg-Vorpommern den nächsten Testspielsieg gefeiert. Auch Erfurt und Eilenburg waren erfolgreich.

Der 1. FC Lok hat sein erstes Testspiel im Trainingslager in Sternburg gegen den Regionalligisten Phönix Lübeck mit 1:0 gewonnen.

Riccardo Grym erzielte den Siegtreffer für Lok

Vor 130 Zuschauern erspielten sich beide Teams in einer munteren ersten Hälfte einige gute Chancen. Lübeck verbuchte dabei die besseren Möglichkeiten, doch Lok-Keeper Isa Dogan hielt bei zwei brenzligen Situationen kühlen Kopf. Nach der Pause (0:0) erarbeiteten sich die Leipziger mehr Spielanteile. Die Bemühungen belohnte schließlich Riccardo Grym, der in der 60. Minute den entscheidenden Treffer markierte.

Bei den Sachsen durften auch die Probespieler Will Siakam und Eugenio Lopes jeweils für eine Halbzeit ran. Das nächste Testspiel bestreitet Lok am kommenden Dienstag um 18 Uhr beim SV Hartmannsdorf.

Erfurt in Torlaune

Auch Liga-Konkurrent FC Rot-Weiß Erfurt testete erfolgreich. Die Thüringer setzten sich beim bayrischen Regionalligisten SpVgg Greuther Fürth II nach 2x60 Minuten mit 6:0 durch.

Romarioh Hajrulla traf doppelt für die Erfurter

Den Torreigen eröffnete Andrej Startsev in der 20. Minute. Bis zur Pause erhöhte Romario Hajrulla per Doppelpack (33./50.) auf 3:0. Nach der Pause machten Kay Seidemann (94.) und Doppeltorschütze Daniel Krasucki (111./117.) das halbe Dutzend voll.

Eilenburg schlägt Magdeburger Bubis

Einen Testspiel-Erfolg feierte auch Regionalliga-Aufsteiger FC Eilenburg. Die Sachsen behielten vor heimischer Kulisse mit 1:0 gegen die Reserve des 1. FC Magdeburg die Oberhand.

Eilenburg begann mit den Neuzugängen Quentin Seidel, Dervis Erkan und Moritz Kretzer. Die besten Gelegenheiten zur Führung hatten Tim Bunge und Michael Schlicht. Nachdem in der Pause beim FCE komplett durchgewechselt wurde, traf Lennert Möbius in der 61. Minute sehenswert mit einem Schuss aus 30 Metern zum zweiten Sieg in der Vorbereitung.

BSG Chemie siegt in Wernigerode

Die BSG Chemie Leipzig konnte am Mittwoch ebenfalls jubeln. Beim vierten Testspielsieg setzten sich die Leutzscher bei Oberligist Einheit Wernigerode mit 2:1 durch.

Chemie begann schwungvoll und ging in der 9. Minute durch Probespieler Maximilian Baafi in Front. In der Folge entwickelte sich eine abwechslungsreiche Partie, in der Wernigerode durch Gregor Schlichting (15.) und Niclas Treu (30.) den Ausgleich knapp verpasste. Auf der Gegenseite scheiterte Alexander Bury kurz vor dem Pausenpfiff an Einheit-Keeper Franz Lohse. Nach dem Wechsel bleib Wernigerode am Drücker. Treu hatte nun mehr Erfolg und versenkte die Kugel zum verdienten Ausgleich ins lange Eck (55.). Chemie forcierte nochmals die Kräfte und kam durch Bury, dessen Schuss noch abgefälscht wurde, zum 2:1-Siegtreffer (78.). Florian Brügmann vergab danach sogar die Chance zum 3:1, doch der Leipziger scheiterte erneut am starken Lohse.

red