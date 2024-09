Basketball | Testspiele Sieg und Niederlage des Syntainics MBC gegen namhafte Gegner Stand: 02.09.2024 08:30 Uhr

Testspiele dienen dem Erkenntnisgewinn. Basketball-Bundesligist Syntainics MBC hat im Trainingslager im slowenischen Zrece gegen namhafte Gegner einen Sieg gelandet und eine Niederlage einstecken müssen.

Ein deutlicher Sieg und eine deutliche Niederlage – so lautet die Bilanz der beiden Testspiele des Syntainics MBC im Rahmen des Trainingslagers im slowenischen Zrece. Dem 53:88 (24:41) am Freitag (30. August) gegen Eurocup-Teilnehmer Cedevita Olimpija Ljubljana ließen die Wölfe am Sonntagabend (1. September) einen 81:62 (43:34)-Erfolg gegen den ungarischen Erstligisten Soproni KC folgen.

Keine Chance gegen Ljubljana

Bester Korbschütze bei dem nichtöffentlichen Spiel am Freitag in der Arena Stozice war Charles Callison (9 Punkte), Tyren Johnson sammelte acht Rebounds. Die Wölfe gingen Mitte des ersten Viertels 10:9 in Führung, danach zog der slowenische Abonnementmeister, der im früheren Ulmer Devin Robinson seinen Topscorer hatte, unaufhaltsam davon.

18:12 hieß es nach dem ersten Viertel, 32:17 nach 15 Minuten und 41:24 zur Halbzeit. Nach dem dritten Viertel war die Differenz auf 31 Punkte (68:38) angewachsen, ehe die Wölfe den Schlussabschnitt weitestgehend ausgeglichen gestalten konnten.

Deutlicher Sieg gegen Soproni

Gegen Soproni führten die Wölfe nach dem ersten Viertel bereits 24:14, zur Halbzeit 43:34 und nach dem dritten Viertel 67:52. Am Ende gewannen sie deutlich 81:62. Topscorer Tyren Johnson erzielte zehn seiner 17 Punkte nach Seitenwechsel, Spencer Reaves alle seine zehn Zähler davor. Dem 16-jährigen Mika Siegert gelangen seine ersten Punkte im Bundesligateam.

MBC-Headcoach Gailitis: "Die Einstellung hat in beiden Spielen gestimmt"

"Das waren zwei komplett unterschiedliche Spiele", sagte Headcoach Janis Gailitis hinterher. "Das Spiel gegen Ljubljana war sehr physisch betont, der Gegner hat die gesamte Partie über sehr aggressiv verteidigt und wir haben nicht hart genug attackiert. Unsere Entscheidungsfindung muss besser werden. Gegen Soproni haben wir die Partie kontrolliert und viel durchgewechselt, das hat zu vielen Auf und Abs geführt. Nichtsdestotrotz: Die Einstellung hat in beiden Spielen gestimmt, darauf können wir aufbauen."

Sieg und Niederlage. MBC-Trainer Janis Gailitis konnte aus beiden Spielen Positives mitnehmen. (Archiv)

SpiO/pm